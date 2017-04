un posto dove l'off topic non esiste



Ma non tutti sono a conoscenza di questa abitudine: a Southport, vicino a Liverpool, in Inghilterra, hanno creduto di essere di fronte ad un attacco terroristico. La disavventura ha coinvolto un gruppo di turisti nipponici in visita alla regione e che stava facendo un po' di spesa in un supermercato. In Giappone è consuetudine indossare una mascherina quando si è ammalati per evitare di contagiare le altre persone: nell'ottica che un giorno di malattia è un giorno di lavoro perso e questo non dovrebbe accadere mai, si cerca di limitare al massimo i danni. Ma non solo: le mascherine si usano anche se si è allergici ai pollini, se l'inquinamento è troppo elevato o semplicemente perché si ritiene kawaii indossarle.Ma non tutti sono a conoscenza di questa abitudine: a Southport, vicino a Liverpool, in Inghilterra, hanno creduto di essere. La disavventura ha coinvolto un gruppo di turisti nipponici in visita alla regione e che stava facendo un po' di spesa in un supermercato.

La quasi totalità della comitiva indossava le mascherine che coprono buona parte del volto (di solito dal naso al mento). Fra i clienti locali del negozio ha iniziato a serpeggiare una tensione sempre più palpabile.

Una volta chiarito l'equivoco un cliente del supermarket ha dichiarato: "Non avevo mai visto niente di simile. Ho pensato immediatamente ad una qualche forma di terrorismo. Ho visto anche gli altri clienti molto agitati. Anche la mia famiglia aveva molta paura. Ho provato a chiedere ad un commesso cosa stava succedendo e mi ha risposto che probabilmente si trattava di una cosa insita nella loro cultura, ma ciò non mi ha affatto rassicurato. Le "persone mascherate" trasportavano delle grosse valigie che potevano contenere di tutto e di più".

Siamo di fronte ad un attacco di psicosi collettiva, figlia dei tempi in cui viviamo o è giusto attenersi al detto che "Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio"?

Cos'è l'? Mettiamola così è uno spazio completamente dedicato a voi, in cui potete discutere di tutto e di niente. Volete parlare delle notizie della settimana? Avete delle domanda che vi frullano in testa da un po? Volete chiedere pareri ad altri utenti? Beh ecco AgoraClick è il posto che fa per voi,Ovviamente ricordate che non siamo nel far west, quindi si applicheranno comunque le normali regole sullamoderazione (salvo quella sui commenti composti da sole immagini), ed in particolare, tanto per ribadire, non sono ammesse immagini di nudo, spoiler non debitamente segnalati (usate il tag spoiler), trolling o spamming, e, più in generale, se un po' di flame si può tollerare in questa sede, vede comunque di non esagerare troppo.Questo è tutto, ora la palla passa a voi, buon divertimento :D