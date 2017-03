L’organizzazione che sta attentando alla vita di Kasumi sfrutta la magia delle virginæ per dominare il mondo in segreto. Per sbarazzarsi di questa pericolosa organizzazione, Kasumi decide allora di combattere, ma come farà quando verrà attaccata contemporaneamente da due nuove virginæ? Penulltimo volume per la nuova saga dell'autore di Btooom!

Junya Inoue Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 5.50