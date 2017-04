Ed abbiamo infine un vincitore!

Con tre punti di vantaggio sul secondo classificato, il manga Hibiki: Shosetsuka ni Naru Hoho (Hibiki: come diventare un romanziere) si è aggiudicato il prestigioso premio Manga Taisho per l'anno 2017.

Il comitato organizzatore ha così decretato lo scorso 28 marzo 2017 dopo il secondo round di votazioni, scegliendo l'opera di Mitsuharu Yamamoto tra quelle dei tredici nominati alla candidatura.







Primo Classificato

Hibiki: Shōsetsuka ni Naru Hōhō (67 punti)

Mitsuharu Yanamoto

La storia inizia con un manoscritto vergato interamente a mano ed inviato ad un concorso di aspiranti romanzieri, ma poiché non rispetta i parametri richiesti, viene subito cestinato. E tuttavia, l'editor Hanai lo nota e lo raccoglie per caso, ritenendolo un romanzo assolutamente rivoluzionario.

Il nome dell'autore è Hibiki Akui, ma non vi è alcun indirizzo di contatto sul testo; nel frattempo Hibiki, una liceale quindicenne, entra a far parte del Club di Letteratura della scuola, senza sapere che Hanai sta disperatamente cercando di scovarla.



Il manga ha fatto il suo debutto sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan nell'agosto del 2014; è ad oggi inedita in Italia, mentre in Giappone ne verrà pubblicato il sesto volumetto il prossimo 12 aprile.



Dopo i 67 punti ottenuti da Hibiki, al secondo posto ritroviamo la commedia romantica Kin no Kuni Mizu no Kuni di Nao Iwamoto e Dungeon Meshi / Dungeon Food di Ryoko Kui, ed a seguire, gli altri candidati.



Secondo Classificato

Kin no Kuni Mizu no Kuni (64 punti)

Nao Iwamoto

Per risolvere i perenni contrasti tra il paese A e il paese B viene deciso che la ragazza più bella del paese A sposi il ragazzo più intelligente del paese B. Accidentalmente la principessa Sala del paese A incontra un ragazzo del paese B...





Terzo Classificato

Dungeon Meshi (Dungeon Food) (63 punti)

Ryouko Kui

Dopo che sua sorella è stata divorata da un drago e dopo aver perso tutte le scorte in un raid andato male in un dungeon, Ratos è determinato, a salvarla. Vuole farlo assieme al suo party, ma dovrà si deve sbrigare, prima che venga digerita. Il gruppo incontra un nano che li introduce al mondo del dungeon culinario. Deliziosi pranzetti possono essere preparati grazie ad ingredienti quali: carne di pipistrello gigante, funghi camminanti, mandragore urlanti...



4. Aoashi (60 punti)

Yūgo Kobayashi, Naohiko Ueno



5. Nami yo Kiite Kure (Waves, Listen to Me) (48 punti)

Hiroaki Samura

Dopo una notte passata fuori a bere per superare lo shock di essere stata tradita e piantata in asso dal suo ultimo ragazzo, Koda Minare si ritrova a sfogarsi - in totale stato di ebbrezza - con Matou, il direttore di una stazione radio. Il giorno dopo, con suo grande stupore, la ragazza si ritrova a sentire la propria voce in onda alla radio! Preoccupata per il suo lavoro, Minare si precipita allo studio: ma non sa ancora che il suo sproloquio delirante e improvvisato finirà per procurarle un invito a provare a lavorare presso la stazione radio.

Emma e i suoi amici vivono una vita tranquilla nell'orfanotrofio in cui sono cresciuti: sebbene le regole siano dure, la loro custode li tratta con gentilezza. Ma perché ai bambini è assolutamente proibito lasciare quel luogo?

La "Strega del ghiaccio" ha trasformato il mondo in un luogo coperto di neve, fatto di affamati e follia. Le persone che sentono freddo cercano il fuoco. La benedizione è racchiusa in Agni ma si tratta di una speranza o di una maledizione?

(The Promised Neverland)



9. High Score Girl (33 punti)

Rensuke Oshikiri

Siamo nel 1991 e Haruo Yaguchi è uno studente dell'ultimo anno delle elementari che non è divertente, bello, simpatico o carino; in pratica la sua unica qualità è di essere bravo ai videogiochi.

Un giorno, nella solita sala giochi, si ritrova a giocare contro Akira Oono una sua compagna di classe popolare, intelligente, bella e ricca contro la quale perde. Non solo viene stracciato per 30 volte di fila a Street Fighter II ma Akira è in grado di batterlo a qualsiasi gioco. Haruo finisce per giocare contro di lei ogni giorno dopo la scuola nel tentativo di batterla e tra la strana coppia inizia a formarsi un legame di amicizia.

10. Karakai Jōzu no Takagi-san (30 punti)

Sōichirō Yamamoto

Nishikata è uno studente di scuola media che viene costantemente preso in giro dalla sua compagna di banco Takagi-san. Con l'orgoglio ferito, il ragazzo si ripromette di riuscire a capovolgere la situazione. Ed è così che inizia a prendere in giro la ragazza, facendole continuamente scherzi, che però gli si rivolgono inevitabilmente contro. Nishikata riuscirà prima o poi a far vergognare la ragazza almeno una volta?



11. Watashi no Shōnen (20 punti)

Hitomi Takano

La protagonista Tawada Satoko è un’impiegata d'ufficio. A quasi 30 anni non è ancora riuscita a trovare la felicità ma il destino le farà incontrare un ragazzino di 12 anni, dal quale resterà affascinata. Inaspettatamente gli si affeziona e, sapendo che non ha un posto in cui tornare, gli propone di andare a dormire da lei. Due anime solitarie trovano un sostegno reciproco. A cosa porterà questo legame?

La trama gira intorno alle storie d'amore di tre donne: Kaori, Rinko e Koyuki. Il loro incontro avviene durante le Olimpiadi a Tokyo. La trentenne Rinko lavora come sceneggiatrice, ma non ha successo, né un fidanzato; ha però le due amiche Kaori e Koyuki, che incontra regolarmente in un bar. Qui le ragazze, coetanee, cercano uno sfogo sulle rispettive situazioni lavorative e sentimentali, e si inventano scenari "e se... (what if)."



13. Kūtei Dragons (9 punti)

Taku Kuwabara

L'equipaggio della nave volante Queen Zaza si guadagna da vivere cacciando draghi. Quando hanno successo, la ricompensa è ricca e ottengono tutta la carne che vogliono! Quando falliscono però, ad attenderli c'è solo un terribile finale. Il manga segue la caccia e la cucina di questi cacciatori che vanno alla ricerca di draghi solcando il cielo.

Ricordiamo che i titoli che concorrono per il Taisho sono scelti da librai e gestori di fumetterie, limitando le opere candidabili ai lavori pubblicati nel corso dell'anno e il cui numero totale di volumi editi non abbia superato gli otto, indipendentemente dall'anno di avvio della pubblicazione.

Questo,

allo scopo di premiare opere relativamente nuove, che non abbiano già ottenuto una certa popolarità grazie alla loro longevità.