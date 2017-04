Ultima estate del 20° secolo: l'umanità scopre di non essere la sola razza dominante sulla Terra. Giganteschi mostri emergono dagli angoli più remoti e nascosti del pianeta e, fra questi kaiju, l'immenso Godzilla sembra il solo capace di affrontarli e distruggerli. Dopo una feroce guerra durata mezzo secolo e segnata da innumerevoli sconfitte e massacri, i governi della Terra decidono di abbandonare il pianeta cercando la salvezza in una pericolosa migrazione verso un altro mondo, individuato a 11,9 anni luce di distanza. Le risorse rimaste sono concentrate nella costruzione di una nave interstellare, l'Aratrum, capace di compiere il viaggio in pochi decenni. Non tutti partiranno: l'equipaggio della nave viene scelto da un'intelligenza artificiale! A loro il compito di varcare l'abisso spaziale e fondare una nuova Terra.



Il viaggio dell'Aratrum, durato venti anni, si rivela un colossale fiasco. Il pianeta individuato non è adatto a sostenere la vita umana. Dell'equipaggio fa parte anche Haruno, che a soli quattro anni ha visto i suoi genitori uccisi da Godzilla. Per tutto il lungo viaggio ha continuato a covare il suo desiderio di vendetta contro il mostro. Quando una parte dell'equipaggio dell'Aratrum decide di tornare verso la Terra, il giovane si unisce a loro. Nessuno sa che il viaggio di ritorno è, se possibile, ancora più infausto.



Cercando pericolose scorciatoie nell'iperspazio per ridurre quanto più possibile i tempi del ritorno, l'equipaggio dell'Aratrum finisce per commettere un errore fatale: con sgomento, quando la Terra riappare davanti a loro, scoprono di aver compiuto involontariamente un vero viaggio nel tempo! Si ritrovano sbalzati di 20.000 anni nel futuro, con un pianeta molto cambiato, diventato veramente il pianeta dei mostri, e su di esso Godzilla regna incontrastato. Riusciranno gli umani a riconquistare il proprio pianeta? Quale destino attende Haruno?

IL TEAM

Il sito ufficiale di Godzilla: Kaijuu Wakusei (Godzilla: Monster Planet), trilogia animata dedicata al Re dei Mostri prodotta da Polygon Pictures Knights of Sidonia ), ha linkato su Twitter una lunga presentazione del progetto che sarà proiettato nei cinema giapponesi a partire dal prossimo novembre e distribuito da Netflix via streaming a livello mondialeIl filmato, per ora proposto solo con sottotitoli giapponesi, è un vero e proprio inside dedicato alla produzione del primo film. Sfilano registi, sceneggiatori, e tecnici della CG che spiegano le tecniche impiegate. I doppiatori presentano i loro diversi personaggi e lo scenario generale.è scritto e ideato da Gen Urobuchi Psycho-Pass ) e diretto dal veterano Kobun Shizuno (conosciuto per alcuni film di Detective Conan ) e Hiroyuki Seshita Ajin , Knights of Sidonia). Fra gli altri membri dello staff troviamo Hiroyuki Morita La storia della Principessa Splendente ) come assistente alla regia, Yuki Moriyama al character design 3D, e Yukihiro Shibutani ) alla direzione artistica. Hypebeast (immagini)