Suzume è nata in un piccolissimo paesino di campagna e lì ha vissuto per tutti i suoi 15 anni. Finché un giorno si ritrova affidata al giovane zio materno, e iscritta in una scuola superiore della modernissima e tentacolare Tokyo! Neanche il tempo di scendere dal treno che Suzume viene presa di mira da un tipo dall’aria strana! Quando si risveglia a casa dello zio, Suzume scopre che è stata soccorsa proprio dal tipo strampalato della stazione, in realtà un cliente abituale del locale dello zio. Ma la sorpresa più grande l’attende l’indomani, nella nuova scuola, quando Suzume rincontrerà quello strano ragazzo nelle vesti… del professor Shishio, l’insegnante responsabile della sua classe!

Kokosake o "Kokoro ga Sakebitagatterun Da." diverrà anche un lungometraggio dal vivo in uscita il prossimo 22 luglio 2017. Avete amato l'omonimo film animato del 2015 dallo staff di AnoHana ?

Takumi Sakagami è un liceale che fatica ad avere una vita sociale; il suo insegnante lo nomina membro esecutivo del "consiglio per la sensibilizzazione della comunità", e così succede anche a Jun Naruse. Quest'ultima, a causa di un trauma subito nel passato, non ama parlare con la gente; ogni volta che lo fa, la prendono dolori lancinanti allo stomaco. Per quanto esitanti, Takumi e Jun iniziano a preparare insieme il musical che verrà mostrato all'incontro regionale di scambio culturale.





Teiichi no Kuni - scolastico, politica - film (29 aprile 2017) - scolastico, politica - film (29 aprile 2017)

Il lato oscuro della politica a scuola? Sì, secondo quanto delineato dalle abili mani del mangaka Usamaru Furuya nel suo Teichi no Kuni - Teichi's Country, ambientato nell'epoca Showa.



Akaba Teiichi inizia la sua carriera di studente al liceo d'élite maschile privato, che in origine era rinomato per la produzione di molti grandi ufficiali della marina. Attualmente la sua scuola rivela regolarmente molti importanti politici e burocratici, e il networking inizia dal primo giorno. Teiichi è determinato a diventare presidente del comitato studentesco della scuola, una posizione che contribuirà a lanciarlo nella sfera politica dopo la laurea. Ha seguito la sua vita fino ad ora mantenendo una perfetta immagine, senza mai mettere in dubbio il lato più oscuro della politica.









Ci avete giocato anche voi? La app per smartphone iOS e Android Neko Atsume: Kitty Collector è divenuta talmente famosa da essersi guadagnata un film!

Ecco due nuovi e curiosi trailer in versione "film horror nipponico" e "blockbuster hollywoodiano".



Sakumoto è un romanziere di fama: ma se nel passato sfornare romanzi non gli è stato difficile, ora si trova ad affrontare un blocco dello scrittore che lo spinge a spostarsi verso un luogo più sereno in cui poter scrivere.

Un giorno, un gatto curioso si spinge nel suo giardino. Intrigato, Sakumoto cerca di acchiapparlo, ottenendo però solo il risultato di irretire il suo umore.

Sakumoto decide di lasciare comunque una ciotolina con del cibo per gatti, e al suo risveglio la trova vuota. Ed è così che nasce il suo Neko Atsume.









Chi li aveva visti nel drama scolastico Nobuta wo Produce , sapeva che insieme Kazuya Kamenashi e Tomohisa "Yamapi" Yamashita avevano fatto faville come "Shuuji to Akira". A distanza di anni, i due celebri idol cercheranno di fare il bis, con la commedia romantica Boku wa Unmei no Hito Desu.

Teaser Trailer Makoto Masaki e Haruko Kogetsu hanno entrambi 29 anni, sono single, e sin da piccoli si sono incrociati svariate volte in spiaggia e ai templi pur non essendo mai stato l'uno conscio dell'esistenza dell'altra. Un giorno, un uomo misterioso si presenta al cospetto di Makoto definendosi Dio: racconta a Makoto che la sua anima gemella abita nella porta accanto. E quando vede Haruko, dice alla donna "io sono il tuo destino."

Kizoku Tantei - investigativo, commedia - drama (17 aprile 2017)

Tratto dal romanzo "Kizoku Tantei" di Maya Yutaka pubblicato nel 2010 da Shueisha. Teaser Trailer Vi è un uomo che si auto-definisce "Kizoku", ovvero aristocratico, e lavora come detective privato per hobby. Nessuno conosce il suo recapito, la sua età, né tantomeno alcunché sulla sua famiglia. Le deduzioni e le indagini vengono portate avanti dai suoi dipendenti, tra cui il suo maggiordomo, la cameriera e lo chauffeur. Lui, nel frattempo, ama conversare con le donne variamente coinvolte nei casi. Anche Aika Takatoku è un detective privato, ma del tutto in competizione con l'Aristocratico.



Sensei - scolastico, sentimentale - film (28 ottobre 2017)

Teaser Trailer 2 È la storia di Hibiki, una studentessa delle superiori che s'innamora di uno dei suoi professori. I due iniziano a frequentarsi, ma i problemi che dovranno affrontare e superare non sono pochi dacché la loro relazione è segreta. Hibiki è fortunata ad avere delle amiche che la supportano e le danno consigli. Lei è giovane e molto sincera nei confronti di Kosaku a riguardo dei sentimenti che prova, mentre lui invece fatica, proprio a causa della sua posizione come insegnante.

Peach Girl - scolastico, sentimentale - (20 maggio 2017) Full Trailer



Teaser Trailer 2 Momo è una bellissima ragazza che per una particolarità della sua pelle si abbronza facilmente, ciò la fa sembrare una di quelle "gangaru" giapponesi di moda alla fine degli anni '90. Ma sotto un aspetto così aggressivo si nasconde una liceale fragile come tutte. Ad approfittare di ciò c'è la sua migliore amica Sae che non perde occasione di farle dispetti, a causa della sua grande invidia. E quando si parla di ragazzi.. i dispetti e le malignità sono ai massimi livelli. Riuscirà la dolce Ragazza Pesca a resistere alle angherie di Sae ed avere una "normale" vita sentimentale come tutte le ragazze della sua età?



Hirunaka no Ryuusei - scolastico, sentimentale - film (24 marzo 2017)