Ci sono mancati è inutile negarlo. Il fandom di anime lo aspettava e il gran numero di visite che faceva ogni notizia che dava qualche informazione in pi' su questa nuova stagione ne è stata la prova più evidente. Si inizia esattamente da dove ci si era lasciati, come è giusto che sia essendo la storia piuttosto orizzontale e la serie animata non intende perdersi in filler o riempitivi (mani male!). chi voleva subito le emozioni è stato accontentato, non c'è tempo per riposarsi (povero Levi...): il pericolo bussa di nuovo alle porte dell'umanità anzi....pare averle superate! Senza fare eccessivi spoiler, la nostra curiosità è rimastacapitalizzata dal protagonista del titolo. Il gigante bestia ci stupisce...ora vedremo davvero che piega prenderàla storia. Io ho preferito aspettare la versione animata per godermela in pieno, quindi resterò aggrappato settimana per settimana a questo titolo. Mi dicono che ora inizia la parte più bella, sono curiosissimo di verificarlo!

Autore: Ironic74

Mikasa, Shingeki no Kyojin, riusciranno a risolvere qualcuno dei grandi misteri che costellano la storia di Una nuova minaccia si affaccia oltre il Wall Rose, portando con sé nuove domande che esigono risposta. Ma l'umanità è ancora incapace di affrontare la realtà dei Giganti, può solo urlare in preda al terrore e tremare dinanzi alla violenza dei suoi carnefici. La prima stagione era terminata con un'importante conquista, un piccolo passo avanti verso il ribaltamento dello status quo. In questa seconda serie Eren Armin e tutti i protagonisti di, riusciranno a risolvere qualcuno dei grandi misteri che costellano la storia di Hajime Isayama ? Questa prima puntata della S2 è stata un perfetto continuo dell'episodio 25, è sembrato quasi come se il flusso non si fosse mai interrotto, e contiene tanti elementi che ti portano a proseguire la visione. Finalmente inizia uno degli archi narrativi che più mi ha appassionata nel manga!

Autore: LaMelina

Production I.G decide di partire subito in quarta evitando una puntata completamente riassuntiva. Infatti mentre Ritornano i giganti, e lo fanno col botto! Nonostante siano passati ben 4 anni dall'ultimo episodio,decide di partire subito in quarta evitando una puntata completamente riassuntiva. Infatti mentre Hanji cerca di fare luce sull'inaspettata presenza di un gigante all'interno delle Mura, più a sud si entra subito nel vivo dell'azione a causa di un nuovo e inaspettato Attacco dei Giganti guidati da un misterioso gigante ricoperto di peli. Dal punto di vista grafico nulla da eccepire, e le animazioni si mantengono su un ottimo livello, garantendo la giusta spettacolarità degli eventi. La sigla piacerà sicuramente a chi ha apprezzato quella precedente.

Uno dei miei anime preferiti in assoluto è finalmente tornato. Ahimé avendo letto il manga so già tutto tutto che accade, ma questo non mi ha comunque tolto il piacere di gustarmi questo primo episodio. Lo staff ha fatto un lavoro magistrale, le scene di Hanji ed il finale sono stati resi in modo a dir poco magistrale. Un ritorno assolutamente col botto, assolutamente amato tutto quanto... tranne la opening e l'ending mi aspettavo decisamente di più. Primo episodio promoso a pienissimi voti.

Autore: Alex Ziro

C'è poco da dire, i giganti son tornati! Il fatto che la numerazione continui quella della serie precedente dice tutto. Peccato per la mania tutta moderna di cambiare le opening a ogni cambio di stagione, per il resto tutto come deve essere, colpi di scena e misteri a volontà, dovere aspettare una settimana a puntata è una tortura...

Autore: micheles