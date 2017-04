19 aprile

Ecco di seguito la nuova ending di Dragon Ball Super , la settima, che ha esordito al termine dell'episodio 84 e che dovremmo ritrovare in chiusura dell'anime almeno fino a giugno. Si tratta del brano "", singolo di Miyu Inoue in uscita in Giappone il prossimoIl video, che ricorda per atmosfere la prima ending di Dragon Ball , "Romantic Ageru Yo", ci presenta una Bulma pensierosa e tutti i guerrieri di Universo 7 in azione.