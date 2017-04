a soli quattro giorni dall'uscita

Non era poi così difficile prevedere che l'arrivo in simulcast dell'agognata seconda stagione de L'attacco dei Giganti avrebbe riscosso fin da subito un enorme successo tra i fan, seguendo la falsariga della prima stagione del 2013 (che a oggi conta ben 5,5 milioni di views). Tuttavia, l'impatto del primo episodio del sequel su VVVVID è andato ben oltre le più rosee aspettative: infatti, la puntata ha raggiunto quotanel tardo pomeriggio di mercoledì,Questo exploit, atteso ma solo fino a un certo punto, rappresenta un vero e proprio record per la piattaforma streaming, e sembra suggerire l'arrivo più o meno imminente di unaper la serie.