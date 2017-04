Mimasaka copia perfettamente i piatti dei suoi avversari in una maniera inquietante. E lo fa esclusivamente per vincere. Ma è ciò che cucina veramente? Sperando di trovare la risposta, Soma scommette tutto sé stesso! Chi avrà ragione e chi avrà torto lo si saprà solo al verdetto della prima semifinale delle elezioni autunnali! Un nuovo volume per la serie che sta riscuotendo notevole successo in Giappone e anche in Italia, grazie alla serie animata trasmessa sottotitolata in contemporanea con il Giappone su Youtube, in rete e sul satellite, Shokugeki no Soma.

Yuuto Tsukuda Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 4.50