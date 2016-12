"Pokèmon bells"

"Sailor in Christmas"

"Digichristmas"

"Babbodetective"

"We wish you a marry Hetalia"

"ChristmaSAO"

"Shugo Chara"

"Uta no Prince-Noel"

"MacrossChristmas"

"Holy Night"

Dicembre!!!! Mai un mese è stato così luminoso come quello natalizio!! Le vetrine dei negozi cominciano a colorarsi, dolci tipici natalizi, serate tra amici e parenti per i classici giochi natalizi, nelle strade si possono ascoltare svariati brani natalizi e chi più ne ha, più ne metta!! Ed è proprio per questo che oggi sono qui a scrivervi; l'argomento sarà:!!Il tema è stato nel 2015 affrontato già in una vecchia puntata di Tokyo Eyes, trasmissione condotta dal webmaster di Animeclick su RadioAnimati (che vi invito a risentire o sentire per chi come me non ne era a conoscenza).Oggi però, sono qui per riproporvelo in una chiave di lettura lievemente diversa e ricordando insieme i momenti più belli e natalizi presenti nelle varie serie anime perché, in fondo, siamo tutti rimasti affascinati da come il Natale venga celebrato in Giappone proprio basandoci inizialmente sulle varie impressioni forniteci dagli anime e da queste puntate a tema natalizio... anche se magari capitava di guardarle durante l'anno ad agosto! Ma poco importava! Ci rinfrescava lo stesso!! Dopo questa premessa... partiamo con la musica!Mi piacerebbe proprio partire dagli anime più conosciuti e che hanno fatto proprio la storia dell'animazione:Ebbene si! Nonostante questi piccoli...animaletti (?) non abbiano il dono della parola (anzi! ripetevano e ripetono ancora solo il loro nome come verso xD), sono stati capaci di intonare delle canzoni di Natale! Ebbene si! Come ben sapete, negli anni '90 in particolar modo, spesso si era soliti creare anche dei CD appositamente per l'occasione. Questa è una delle tracce tratte da questo cd; ne potete trovare altre su Youtube (dovrebbero essere all'incirca 10)Fra le serie che hanno spopolato non potevano mancare certamente le nostre combattenti che vestono alla marinara. Anche oggi continuano ad ottenere consensi grazie alla nuova serie e quindi era impossibile non citarle. Anche in questo caso (come per i Pokèmon) fu creato un CD apposito con tracce tutte natalizie.All'appello sicuramente non potevano mancare gli amatissimi Digimon che continuano a farsi conoscere grazie alla recente uscita della nuova digiserie. Anche per questi brani si riconosce un inconfondibile tocco natalizio nonostante non siano le classiche basi. Il CD in questione corrisponde alla seconda serie dei Digimon anche se ne son stati creati molti altri.La riconoscete?! È la opening n° 10 di Detective Conan... ebbene sì! Anche durante le vacanze di Natale al nostro piccolo detective capitavano sempre sotto mano i casi più disparati... insomma non so se sia un bene o un male ahahah..! Per il resto anche questa traccia era stata citata nella vecchia puntata di Tokyo Eyes su Radioanimati ma, essendo cresciuta con questa serie ci tenevo comunque a postarla.Questa traccia si è mantenuta abbastanza classica (We wish you a Merry Christmas) nonostante l'anime non sia molto... normale! x'D. E pensare che per un certo periodo non si parlava d'altro se non di questa serie! Si vedeva di tutto in giro firmato Hetalia: dai gadget fino a milioni e milioni di cosplay! Perciò mi sembrava giusto citarla per il suo passato successo (nonostante ora non se ne senta più parlare molto) Che altro dire....PASTAAAAADopo questa "breve" (spero davvero non troppo lunga) introduzione passiamo ad anime più recenti:Di questa puntata non mi scorderò mai... e dico mai! Chi ha avuto la forza di dimenticare la puntata a "tema natalizio" di Sword Art on Line?! Io no! E pensare che era cominciata così allegramente: bancarelle, luci e Kirito che con i suoi era intento a festeggiare le vacanze natalizie... e poi?! BOOM! Il peggio...e l'ultimo saluto canoro natalizio di Sachi T.T. La cosa che sicuramente ho apprezzato è che ha dato una sfumatura diversa del Natale anche se dolorosa (difatti anche il boss finale era una sorta di Babbo cattivo)... resta il fatto che sono affezionatissima a questa serie (sì la prima soprattutto... è inutile la seconda mi è scesa meno) e questa puntata resta degna di nota.Una dolce melodia natalizia è stata serializzata anche per la serie di Shugo Chara!!! Devo dire che quando l'ho scoperta mi aveva subito conquistata portandomi anche a seguire il manga. La canzone in questione è cantata dalla protagonista AMU assieme alle sue "aiutanti" Ran, Miki e Suu. Anche in questo caso non si tratta di una melodia classica ma conquista comunque un posticino nel nostro cuore ( le vocine tenere di Ran, Miki e Suu fanno la differenza <3...kawaii!!!)Una breve parentesi va aperta anche per il "Natale a tema idol"..ve lo aspettavate vero?!E, se parliamo di idol, non può mancare uno dei gruppi più amati di sempre: gli Starish che, questa volta sono aiutati dai Quartet Night. La canzone in questione, come si può vedere, è tratta dal gioco per Play Station... cavoli! Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di questo genere anche nell'anime!! Speriamo che arrivi qualche gioco in Italia... intanto godiamoci questa canzone tutta dedicata al Natale.Per concludere, vorrei lasciarvi con quelle che per me sono le tracce sicuramente più belle, emozionanti e ben riuscite dell'animazione giapponeseLa melodia parla da sé come per la serie.. poche canzoni come questa sono state capaci di entrarmi in testa. È proprio una di quelle basi che puoi sentire anche se non si è in periodo di festività natalizia... non ti stanchi mai di ascoltarla e riascoltarla!Ultima e non di certo per importanza, resta sicuramente Holy Night di Toradora! Come dimenticarsi di quella dolcissima puntata tutta dedicata al Natale e come viene festeggiato dai ragazzi liceali? La scena che sicuramente resterà nel cuore di tutti noi resta quella di Taiga che abbraccia Ryujii vestito da "BabboNatalorso".Che dire... mi sarebbe davvero piaciuto aggiungere molte più basi e ricordare molti più momenti di "animazione natalizia" come la puntata natalizia di: Inuyasha, Card Captor Sakura, Love Hina, K-on, To love ru e chi più ne ha più ne metta! Ma non volevo dilungarmi ulteriormente. Quindi, con questa ultima canzone si conclude questo articolo! Spero sia stato di vostro gradimento; ringrazio come sempre Animeclick e vi invito a passarmi a trovare su Tomodachi ...Buon ascolto, buone vacanze e Buon Natale!!Vostra Mitsuki