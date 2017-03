Con ciò che ho letto nel secondo numero, mi sono ancora più convinto della bontà e della bellezza del manga, e per questo mi sento di consigliarlo a tutti, amanti della musica e non.

Ho adorato l'anime e sapevo che l'opera originale era in realtà il manga. Nonostante questo avevo qualche perplessità perché tanta forza dell'anime era nei colori e nella parte musicale davvero molto curata. Mi chiedo però se l'anime non abbia in qualche modo coperto tutta la parte più emozionale che invece, pur nella semplicità dei disegni, appare preponderante nel manga già dai primi numeri. E allora quello che abbiamo in mano non è una replica, ma un rileggere la stessa storia da una prospettiva differente. Credo davvero che se si è apprezzata la storia dell'anime, non si possa che uscirne arricchiti dalla lettura del manga. I due prodotti sono complementari e l'uno va a compensare le mancanze dell'altro laddove il tipo di prodotto ha dei limiti (i disegni del manga imprimono in maniera più forte l'emotività di certe scene, mentre l'anime introduce un degno comparto musicale). Consigliatissimo.

Primavera è la stagione in cui si sono incontrati Kousei Arima e Kaori Miyazono, ovvero i protagonisti di questa storia intrisa di dramma, sentimento e musica. L'incipit è interessante poiché racconta di un ragazzo introverso che a un certo punto del suo percorso brillante da pianista, interrotto per via di un blocco psicologico interiore riconducibile a un passato tormentato con la madre, che lo porta a vedere il mondo in bianco e nero, diventa per lui all'improvviso un mondo tutto colorato grazie a una violinista esuberante da cui viene letteralmente trascinato e folgorato in più contesti.Fin dalle prime pagine si può percepire un senso di malinconia, pur essendoci molteplici gag e rappresentazioni in stile deformed chibi, ed è quella sensazione di gioventù innocua unita a scene di nostalgia a colpire inizialmente. Ma per coloro che sono appassionati di musica, in particolare quella classica, il cavallo di forza di tale opera sta in realtà nelle sequenze e riferimenti al panorama sonoro con brani storici e altrettanti riferimenti a musicisti celebri dalla fama di Mozart e Beethoven, sebbene in versione cartacea si perde l'effetto musicale, nonché quello variopinto che nell'anime rendeva meglio il concetto di chiaro e scuro. Malgrado ciò, la disposizione delle vignette, specie nelle doppie pagine dove accadono i momenti culminanti, esse risultano efficaci a esprimere le medesime conclusioni.Altra componente che non è da meno è quella romantica, anche se magari presentano dei cliché visti e rivisti, l'impatto emotivo in certi frangenti è suggestivo.La grafica è semplice, però di quella semplicità che ti rimane in qualche modo impressa, col tratto un po' acerbo, che deve ancora perfezionarsi soprattutto nei profili, ma non appare troppo sgradevole. Se c'è stato amore per i contenuti musicali e la narrazione scorrevole, perlomeno in questi primi due volumi, ancora non c'è stato per i personaggi... chissà se troveranno il tempo per convincere, così come i frangenti più cupi. Una lettura che a mio avviso non è imprescindibile, però in fondo ha il suo perché.