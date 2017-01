Kazoku Game (Gioco di famiglia) andato in onda nel 2013 con E' lecito che un professore usi metodi discutibili per giungere all'obiettivo? Questo ed altri inquietanti interrogativi trovano una risposta attraverso gli episodi del drama(Gioco di famiglia) andato in onda nel 2013 con Sho Sakura i (Yattaman) nei panni del sensei Yoshimoto e un giovane Ryunosuke "Un marzo da leoni" Kamiki nel ruolo del primogenito della famiglia Numata.

Kazushige Numata e la moglie Kayoko hanno due figli: il più grande, Shinichi, è molto bravo a scuola, il secondo, Shigeyuki, non lo è affatto. I genitori sono preoccupati che il piccolo possa fallire l'esame di ammissione al liceo, senza contare che Shigeyuki non frequenta più le lezioni. per risolvere la situazione assumono quindi un insegnante privato, Koya Yoshimoto. Durante il loro primo incontro, le parti stipulano un accordo secondo il quale se Shigeyuki non tornerà a scuola entro una settimana, Yoshimoto sarà licenziato. L'insegnante accetta ma chiede ai genitori di non interferire con il suo lavoro. I particolari metodi educativi dell'insegnante influenzeranno così non solo Shigeyuki ma l'intera famiglia Numata.

Teaser Trailer

Trailer di presentazione



Fattore curiosità: questa serie è un remake di un drama del 1983, entrambi tratti dal medesimo romanzo di Yohei Honma.



Ha vinto ai 77° Television Drama Academy oltre che ai Nikkan Sports Drama Grand Prix del 2013 come miglior drama, miglior sceneggiatura, miglior regia, miglior attore protagonista (Sakurai) e non protagonista (Kamiki), nonché miglior theme song.

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.



Kazoku Game 01 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: N.D.

Durata: 0 minuti

Totale voti: 2 0 0







Kazoku Game 02 Titolo italiano: N.D.

Data italiana: N.D.

Data in patria: N.D.

Durata: 0 minuti

Totale voti: 2 0 0





Quando avrete visto l'opera per intero, vi preghiamo di non limitarvi a scrivere un breve commento qui sotto, ma dipiù approfondita, sia che vi sia piaciuto o no.Qui vi proponiamo la nostra: > recensione completa della serie nella scheda drama , è importante, solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.