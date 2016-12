Hanabi e Mugi sono la coppia perfetta, bellissima, ammirata e invidiata da tutti. Quel che i loro amici e compagni non sanno, però, è che i due nascondo un segreto inconfessabile, e non sono così puri come appaiono...





Nel cast:

E' online sul sito ufficiale diun secondo video promozionale per Scum's Wish Kuzu no honkai ), adattamento animato del seinen manga omonimo (inedito in Italia) di Mengo Yokoyari . Il trailer, che vediamo di seguito, presenta il brano d'apertura "Uso no Hanabi" (Falsi fuochi d'artificio) di 96Neko e quello di chiusura "Heikosen" (Linee parallele) di Sayuri Saràa trasmettere in esclusiva la serie in streaming in Giappone e all'estero, proponendo in anteprima anche il primo episodio l'e anticipando il debutto ufficiale all'interno del programma noitaminA diil giorno successivo in fascia late night. L'anime coprirà tutto il manga dell'autrice, iniziato sul magazine Big Gangan dinel 2012 e attualmente a 6 volumi (il settimo in uscita a fine mese, l'ottavo e probabilmente ultimo, programmato per il 25 marzo del prossimo anno).