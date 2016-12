tra il 12 e il 18 dicembre 2016

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone, dopo le classifiche annuali del settore, con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Anche per questa settimana le prime posizioni della classifica sono mantenute damentre al terzo posto si mantiene Kimi no Na Wa che è in fase di discesa seppur molto, ma molto lenta.Sfiora il podio il nuovo volume dello spinoff di DanMachi dedicato alla spadaccina Aiz (che nella prossima stagione primaverile approderà anche in formato serie televisiva) presente sia in edizione normale che speciale contente vari extra compreso un capitolo speciale pubblicato solo su rivista.Presenza in buona posizione anche per la novel di Tokyo Ghoul:re.