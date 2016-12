Ecco la programmazione della settimana

le prime puntate

A 30 anni dalla sua nascita arriva in 1^tv assoluta l'ultima serie di Dragon Ball in esclusiva su Italia1!Lunedì 26 - 1213:45 - Ep 04 - Obiettivo: le Sfere del Drago! La grande manovra della Banda di Pilaf!Martedì 27 - 1213:45 - Ep 05 - Goku contro Lord BeerusMercoledì 28 - 1213:45 - Ep 06 - Non fate arrabbiare il signore della Distruzione!Giovedì 29 - 1213:45 - Ep 07 - La trasformazione di VegetaVenerdì 30 - 1213:45 - Ep 08 - Un'ultima opportunitàSabato 31 - 1213:45 - Ep 09 - Il Super Saiyan GodCon questi nuovi titoli possiamo appurare come la Mediaset abbia preferito cambiare la dicitura originale e denominare Beerus come il Signore della Distruzione invece di Dio della Distruzione. D'altro canto, notiamo la rimasta fedeltà della dicitura Super Saiyan God per la trasformazione divina. Il termine "divino" rimarrà anche per lo stesso ki? In generale, anche i titoli stessi sono rimasti abbastanza in linea col corrispettivo giapponese, seppur siano una versione ridotta degli originali.Dopola discussione è sempre bella accesa sul web e a tal proposito vi proponiamo il video del nostro amico Davide Della Via.