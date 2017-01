Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 25/12/2016

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaFocus sulla settimana natalizia in attesa dei dati post festivi che giungeranno prossimamente. La migliore uscita è quella del capitolo due di; subito dopo abbiamoil cui risultato è sempre buono ma ancora lontano dalle cifre del primo volume; podio completato daper una manciata di copie.Strike the Blood II è per un pelo fuori dal podio ma si conferma ancora nella formula delle uscite in OVA. Seguono Macross Delta, in flessione, e Jojo: Diamond is Unbreakable, stabile. Si registrano poi nuove uscite di buon spolvero su titoli recenti in particolare Natsume Yuujinchou alla quinta serie e Vivid Strike!.La classifica è comunque un po' diversa dal solito in quanto per molti titoli non era disponibile il dato sulle vendite del Blu-ray. Probabilmente, dato il periodo, c'è stato un incremento generale e molti anime non sono riusciti a tra i titoli più venduti, che Oricon comunica in prima battuta.