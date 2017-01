Come detto a più riprese, e come sarà detto ancora altre volte nel corso dell’anno, il 2017 è l’anno di One Piece , ovvero un anno che vedrà l’opera di Eiichiro Oda protagonista di tante nuove iniziative per celebrare il suo 20° anno di vita Nel profilo twitter ufficiale della serie è stato pubblicato ieri un video molto particolare che mostra Luffy Shanks disegnati da Oda in un modo decisamente non convenzionale, più realistico. Inoltre lo stessoprima aveva inviato un altro tweet scherzando coi fan dicendo che lo avrebbe utilizzato per esprimere la sua eccitazione per questo importante traguardo di One Piece, ma solo per rendere felici i suoi editor. Il 22 dicembre era stato anche pubblicato un ulteriore messaggio sul profilo intimando i fan di prepararsi ad un nuovo film per questo 2017.Oltre al video ecco alcuni dei tweet pubblicati in questi ultimi giorni.