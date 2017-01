Il trailer italiano

Trama: Anno 2199, la razza umana è stata quasi annientata dalla civiltà aliena del pianeta Gamilas attraverso il sistematico bombardamento della superficie con bombe termonucleari altamente radioattive. I sopravvissuti sono stati costretti a rifugiarsi in città sotterrane, ma gli scienziati stimano che potranno continuare a vivere al massimo per un altro anno, poiché la radioattività penetra sempre più in profondità. Inoltre, l'ultima flotta terrestre viene annientata nella battaglia di Plutone. L'ultima speranza per gli umani è rappresentata da una misteriosa tecnologia, donata da un lontano pianeta, Iscandar. Da quel mondo la regina Starsha invia sua sorella in una missione disperata per consegnare ai terrestri i progetti per costruire un motore interstellare, la tecnologia "a onde moventi", e consentire loro di raggiungere il suo pianeta che si trova dall'altro lato della galassia. La marina spaziale terrestre decide allora di trasformare in corazzata spaziale il relitto della nave da battaglia giapponese Yamato, affondata dagli americani alla fine della Seconda guerra mondiale. I giovani ufficiali Susumu Kodai e Daisuke Shima partono con la potentissima corazzata spaziale alla volta di Iscandar per recuperare la tecnologia con cui salvare la Terra dalla radioattività. Ma per portare a termine la loro missione, avranno soltanto un anno di tempo e dovranno attraversare combattendo l'enorme impero di Gamilas.

Netflix regala ancora una sorpresa ai fan dell'animazione giapponese. Da questo mese, infatti, insieme con Sword Art Online 2 (come vi avevamo già detto ) sarà disponibile sulla piattaforma streaming a pagamento anche l'altra novità targata Dynit e di cui è uscito da poco l'ultimo box dvd/bd: Star Blazers 2199 Studio di doppiaggio: CD Cine Dubbing Int. srlTraduzione dialoghi: Davide Campari, Alessio Federici, Andrea Prodomo, Valentina VignolaAdattamento dialoghi: Anna Pedano, Maia Orienti, Anna Carinci Direzione doppiaggio: Stefano SanteriniAssistente doppiaggio: Camilla BarbaneraFonico di sala: Alessandro CoppiniFonico di mix: Mauro Lopez Comandante Okita: Diego Reggente Susumu Kodai: Alessandro Vanni Yuki Mori: Ludovica Bebi Shiro Sanada: Federico Di PofiDaisuke Shima: Federico CampaiolaSupremo Leader Dessler: Alberto Bognanni Da un'idea originale di: Leiji Matsumoto Regia: Akihiro Enomoto, Yutaka Izubuchi Sceneggiatura: Hiroshi Ohnogi, Sadayuki Murai Musiche: Akira Miyagawa Character design: Nobuteru Yuki Art director: Minoru Maeda Direttore del suono: Tomohiro Yoshida Responsabile CG: Takashi Imanishi Direttore della fotografia: Takashi Aoki Una produzione: Bandai Co. Ltd. Bandai Namco Games , Oriental Light and Magic, Production I.G Shochiku , Space Battleship Yamato 2199 Production Committee, Tohokushinsha Film Corporation , Voyager Entertainment, Xebec