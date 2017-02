Full Trailer

Sakumoto è un romanziere di fama: ma se nel passato sfornare romanzi non gli è stato difficile, ora si trova ad affrontare un blocco dello scrittore che lo spinge a spostarsi verso un luogo più sereno in cui poter scrivere.

Un giorno, un gatto curioso si spinge nel suo giardino. Intrigato, Sakumoto cerca di acchiapparlo, ottenendo però solo il risultato di irretire il suo umore.

Sakumoto decide di lasciare comunque una ciotolina con del cibo per gatti, e al suo risveglio la trova vuota. Ed è così che nasce il suo Neko Atsume.

Kang Han-Kyeol (Lee Hyun-Woo) è un bravo liricista, che viene ispirato dai suoni delle voci delle persone, ma cela tuttavia la propria identità.

Kang Han-Kyeol incontra Yoon So-Rim, una liceale dalla grande voce, che s'innamora di lui.







Dopo il successo delle precedenti due stagioni drama, il manga "contemplativo" sul sake Wakako Zake riceverà anche una terza stagione live action, in Dopo il successo delle precedenti due stagioni drama, il manga "contemplativo" sul sakericeverà anche una terza stagione live action, in partenza ad aprile e sempre con Rina Takeda nei panni della protagonista.









Misa Chigasaki lavora per una società di app di giochi. Lavora duramente per poter un giorno divenirne la responsabile, ma la sua vita sentimentale non procede altrettanto bene; in effetti, Misa non riesce a tenersi stretto un uomo per più di due mesi...





Shima non riesce ad integrarsi nella sua nuova scuola superiore tutta al femminile, inoltre non riesce ad andare d’accordo con il nuovo-terzo marito della madre, così viene deciso di allontanarla da Tokyo, per mandarla a vivere con il suo padre biologico a Sapporo. La ragazza non conosce l’uomo, non lo vede da ben 10 anni, tutto ciò che sa è che egli fa il traduttore-sceneggiatore. Grazie ad un cane labrador, che ama fuggire nel giardino del padre, la protagonista conosce due ragazzi Wao e Gen. Ma eccoci punto a capo: voleva tanto evitare di essere emarginata, ma a causa dell’amicizia creatasi con i due ragazzi, verrà invidiata, odiata ed esclusa da tutte le ragazze anche nella nuova scuola. Almeno forse stavolta, l’amarezza dell’esclusione, verrà addolcita dall’amore, emozione che Shima non ha mai provato prima d’ora.









In pillole:

Uscirà nel 2017 anche il film dedicato al webcomic coreano Cheese in the Trap, sequel dell'omonima serie drama andata in onda nel 2016; il ruolo di Baek In-Ha è stato offerto all'attrice Yu In-Young, che sta valutando positivamente la proposta.





Dopo la notizia della messa in film di Dorobou Yakusha, storia di "guardie e ladri", giunge dal Giappone anche uno sfortunato aggiornamento circa il cast: accanto al protagonista interpretato da Ryuhei Maruyama avrebbe dovuto esserci infatti la giovane attrice Fumika Shimizu, che ha da poco abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi appieno al culto del gruppo Happy Science. Peccato che il film fosse stato già in buona parte ma non del tutto girato, e ora le sorti dello stesso appaiono incerte. Si dovrà ripetere tutto da capo senza la Shimizu?

Un tempo Hajime Onuki di mestiere faceva il ladro, ma ora lavora come saldatore e vive felicemente con la fidanzata. Il suo tranquillo tran-tran viene però minacciato da un ex "collega" scassinatore, che lo costringe ad introdursi nella villa di un illustratore per derubarlo; lì viene colto con le mani nel sacco, benchè in realtà al tempo stesso Hajime viene scambiato per qualcun altro. E iniziano gli stratagemmi per non venire catturato.





Erika Sawajiri affiancherà Tori Matsuzaka nel film Impossibility Defense nel ruolo di Tomoko Toda, che nel manga originale era in realtà un personaggio maschile. Tomoko diviene così una "donna maschiaccio", e la scelta è stata fatta per far raggiungere una maggiore intesa ai due personaggi protagonisti.

Ci avete giocato anche voi? La app per smartphone iOS e Androidè divenuta talmente famosa da essersi guadagnata un film!(La casa di Neko Atsume) uscirà in Giappone il prossimo 8 aprile per, con l'attore Atsushi Ito per protagonista e la direzione di Masatoshi Kurakata. Shiori "Beck" Kutsuna sarà Michiru Towada, la editor del protagonista.Al cast si sono quindi aggiunti Tomoro Taguchi (Gantz), Tae Kimura (Densha Otoko) e Kayoko Ōkubo Il gioco, con lo scopo di collezionare gattini, ha dalla sua oltre 19 milioni di download, a far data dal suo debutto nell'ottobre del 2014 .L'amore e la musica di, meglio conosciuto da noi come, si erano già uniti grazie al film live action giapponese uscito pochi anni fa; ora il manga di Kotomi Aoki diverrà anche un drama coreano.Possiamo inoltre già vedere alcuni trailer di presentazione:Partirà in aprile il drama, tratto dall'omonimo manga josei di Akira Fujiwara pubblicato su Petit Comic. Nel ruolo dei due protagonisti vedremo Rin Takanashi I giovani Yuina Kuroshima Nozomu Kotaki del gruppo idol Johnny’s West saranno i protagonisti dell'adattamento in lungometraggio di, dall'omonimo manga di Ryo Ikuemi pubblicato tra il 2010 e il 2013 sulla rivista Cookie diIl film sarà girato interamente in Hokkaido, con la regia di Tetsuo Shinohara.