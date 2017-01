Per mantenere la pace ad Edo sono necessarie le arti e la spada di un "demone", solo un "Oni" può combattere contro le forse malvagie! Heizou Hasegawa, è un personaggio storico realmente esistito e conosciuto come il Demone Heizu; egli comandava le forze preposte a mantenere l'ordine in città e nella regione dal 1783. Le sue gesta si confusero tra storia e leggenda, mentre diede la caccia ai peggiori criminali dell'epoca...

Nell'OVA un giovane uomo ricostruisce il mito di Heizo attraverso le storie che gli vengono narrate da Kumehachi, Hikojuu, Omasa ed altri che lo hanno conosciuto ed ammirato. Il giovane raccoglie così storie sulle origini di Heizo e di come è diventato un uomo della giustizia.





Onihei Hankacho (Onihei Crime Reports in Edo), celebre serie di novel storiche di Shotaro Ikenami , sarà adattata per la prima volta in anime . La serie per la TV , intitolata semplicementeal debutterà il 9 gennaio, ed eccovi finalmente un primo breve video promozionale, rilasciato dal sito ufficiale . Il video rivela che Amazon Prime ha acquistato in esclusiva i diritti per lo streaming della serie.Ilinvece uscirà anche l’OVA (original video anime) Onhei ~Sono Otoko, Hasegawa Heizo~ (Onihei: This Man, Heizo Hasegawa), della durata di 40 minuti, questo progetto era stato messo in produzione addirittura prima che fosse annunciata la lavorazione della serie anime, anche se alla fine la serie debutterà per prima. Lo staff e il cast sono uguali per entrambi.Le novel , serializzate nel magazine Ōru Yomimono, dal 1967 al 1989, e raccolte in 19 volumi dalla casa editrice Bungei shunju (poi ristampate in 24), hanno ricevuto adattamenti live già a partire dagli anni 60, 5 adattamenti dal 1969; tuttavia quelli di maggior successo sono degli anni 80. TV Asahi ha trasmesso 3 serie drama dedicate a questo personaggio nel: 1980 in 27 episodi; 1981 in 26 episodi; 1982 in 26 episodi. Poi Fuji TV ha ripreso il soggetto e ha trasmesso ben 9 stagioni tra il 1989 e il 2001, 3 special TV (nel 2005, 2006 e 2007); invece nel 1995 è anche uscito un film.Ma questo, previsto per il 2017, è il primo adattamento anime in assoluto, eccovi la prima bozza di character design di Heizo:Alla regia dell' anime troviamo il 40-enne Shigeyuki Miya Bokura wa Minna Kawaisou ), che funge anche da character designer; lo studio TMS Entertainment produce il progetto, ma alle animazioni troviamo il neonato Studio M2 , fondato nel marzo 2015, dal 75enne Masao Maruyama , già fondatore degli studi Madhouse Nel cast di doppiaggio troviamo: Takao Saito hanno lanciato una versione manga nel 1993, che è tutt'ora in corso, e la casa editricene ha pubblicato il 98° volume lo scorso 21 giugno.