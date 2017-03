Assassination Classroom Graduation, sequel uscito nel 2016. Dopo il primo film live del 2014 tratto dal popolare manga di Yuusei Matsui anche per Koro-sensei è giunto il tempo di far diplomare i suoi alunni in, sequel uscito nel 2016.

Korosensei è praticamente invulnerabile, vola a velocità mach 20, ha un corpo tentacolato, vuole distruggere la Terra e… insegna nella classe 3-E! Riusciranno i suoi amati alunni a ucciderlo prima che disintegri il mondo?

Trailer con sub inglesi

Fattore curiosità: la voce di Koro-sensei nel film non è di : la voce di Koro-sensei nel film non è di Fukuyama Jun , che lo doppia nell'anime, bensì appartiene all'attore e idol Ninomiya Kazunari

Ryosuke Yamada (Kindaichi, GrassHopper) è Nagisa, Masaki Suda ( Kuragehime ) è Karma, Kippei Shiina ( Nazotoki wa dinner no ato de ) è Karasuma.E poi c'è Koro Sensei...