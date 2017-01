Dragon Ball Super 17

Titolo italiano: È nata Pan! E Goku invece va ad allenarsi!?

Titolo Originale: Pan Tanjou! Soshite Gokuu wa Shuugyou no Tabi e!?

Titolo Inglese: Pan Is Born! And Goku Goes Off on a Training Journey!?

Titolo Kanji: パン誕生! そして悟空は修行の旅へ!?



Data italiana: N.D.

Data in patria: 01/11/2015

Durata: 24 minuti

Totale voti: 17 4 6

Altri Voti

1 Baldo201