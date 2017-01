L’attesissimo prequel di Fairy Tail che racconta la fondazione della mitica gilda! Un’epica avventura all’insegna della magia e dell’amicizia che ha per protagonista la bella e combattiva Mavis, prima master di Fairy Tail. Un volume unico da non perdere! Agli albori della nostra storia, Mavis lavora come servitrice presso la gilda di un crudele master. Fuggita in seguito a un attacco, trova rifugio in una foresta in cui vive per sette lunghi anni, fino al giorno in cui s’imbatte in coloro che diventeranno i futuri membri della prima generazione di Fairy Tail...

Opera: Fairy Tail Zero

Editore: Star Comics

Nazionalità: Italia

Star ComicsItalia Data pubblicazione: 01/12/2016

Prezzo: 5,50 €



