Ancora ottimi ascolti per Dragon Ball Super su Italia 1

Ancora ottimi ascolti per Dragon Ball Super nel giornaliero, e soddisfacenti per la maratona del 8 gennaio Da lunedì 2 a mercoledì 4 gennaio,ha superato e mantenuto il 9% di share, toccando il picco di oltre il 10% giovedì, e battendo anche I Simpson e Futurama. Un importante calo è seguito invece nel fine settimana, in concomitanza con il ponte dell'Epifania, che tuttavia ha interessato la maggior parte dei programmi pomeridiani e serali.Per quanto riguarda la maratona del 8 gennaio, lunga ben 5 ore (sono stati trasmessi gli episodi dal 17 al 27, ossia tutto l'arco di Golden Freezer), sommando ponte, appuntamento calcistico pre-serale e la pesantezza stessa dell'evento a causa dalla sua lunghezza, si può dire che il risultato è stato comunque soddisfacente, anche se ben inferiore al giornaliero, con una media di poco più del 5%.