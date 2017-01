Come ogni settimana, Dragon Ball Team Saiyajin ci tiene informati sull'andamento di Dragon Ball Super su. Ecco lo share della trasmissione nel solito slot del lunch-time nei giorni da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio (sabato e domenica non è andato in onda).Nonostante la ripropposta degli episodi dell'arco di Golden Freezer (altrimenti noto come della "resurrezione di Freezer"), ossia quelli visti nella maratona serale del 8 gennaio , i numeri si attestano buoni, sulla, con un picco, martedì, di 7,90% (1.407.000 spettatori), e in ogni caso sempre molto superiori allo share della trasmissione giapponese degli stessi (vedere tabella). Dunque,finisce dietro I Simpson, ma si mantiene ancora poco avanti a Futurama e fa comunque ancora meglio dei telefilm pomeridiani.