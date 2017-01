una nuova progetto tutto made in in Hollywood

600 milioni di yen

Quando nel 2015 uscirono i live action giapponesi basati sul manga L'Attacco dei Giganti (Shingeki no kyojin) in molti qui su Animeclick si lamentarono del fatto che gli attori fossero tutti giapponesi. Questo perchè nel manga quasi tutti i personaggi, come si sa, sono chiaramente occidentali.Chi si lamentò allora sarà contento ora di sapere che la rivistariporta questa settimana una notizia davvero molto interessante per tutti i fan dell'opera di Hajime Isayama . Pare infatti che lasia in trattative per ottenere i diritti cinematografici del franchising relativo a L'attacco dei Giganti per. David Heyman, produttore di un successo come "Animali fantastici e dove trovarli" sarebbe già coinvolto in questa operazione che dovrebbe rifare in versione occidentale i due adattamenti live action giapponesi: Attack on Titan Warner dovrebbe inoltre tuffarsi su questo ambizioso progetto dopo la realizzazione del film ispirato ad Akira che, dopo qualche intoppo, dovrebbe finalmente essere finalizzato.Vi ricorderete la storia dei due film giapponesi. Nel week end del 1-2 agosto 2015 il primo film giapponeseguadagnò alla sua uscita un complessivo di(vale a dire circa 4,43 milioni di euro), 467.000 biglietti venduti in due soli giorni. Il secondo film ne guadagnò esattamente la metà visto che nel frattempo questo adattamento fu colpito da pesanti critiche sia dai fan che dalla critica.Riusciranno gli americani a fare di meglio?