The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda da oggi su Netflix

LEGGI QUI LA NOSTRA RECENSIONE

TRAMA: Il film, ambientato nella Tokyo di oggi è una storia di addestramento con protagonista un bambino che viene separato dai suoi genitori e diventa discepolo di un bakemono, una creatura sovrannaturale. Una storia tradizionale ma allo stesso tempo insolita. La storia è ambientata infatti sia nel mondo degli umani (il quartiere Shibuya di Tokyo) che in quello dei bakemono (Shibutenmachi), due mondi che non devono mai intersecarsi. Un giorno, un bambino solitario finisce nel mondo dei bakemono, finendo per diventare il discepolo di uno di loro, Kumatetsu, che lo ribattezza col nome di Kyuuta.

Altra bella notizia per tutti gli abbonati aDa oggi è disponibile sulla piattaforma streaming l'ultimo capolavoro di Mamoru Hosoda Wolf Children ):(The Boy and the Beast), campione assoluto di incassi nel 2015 in Giappone e che arrivò nei cinema italiani durante undi due giorni, il