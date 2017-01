Dansui - sportivo, scolastico - drama (21 gennaio 2017)

Curiosità:

Teaser Trailer con ED song "Growing Up! Go on!"

Shuusei, Harumi e Daiki iniziano il loro secondo anno di scuola con un solo obiettivo: reclutare almeno altri due membri per poter formare il club di nuoto. Il manga racconta le vicende quotidiane di questo gruppo di studenti e del loro club.

"Kanade for Isshūkan Friends" - Kaori version





"Kanade for Isshūkan Friends" - Yuki version

Yuuki Hase vuole diventare amico di Kaori, la compagna di classe che siede al banco davanti al suo, la ragazza non sembra aver socializzato con nessuno. La faccenda però è piuttosto complicata, in quanto lei rifiuta gentilmente la compagnia del protagonista, dicendo che è impossibile, poiché ogni ricordo dei suoi amici svanisce dopo una settimana. Yuuki non si da per vinto, persiste nel suo intento, conquistando l’amicizia di Kaori di settimana in settimana.

Mizuki Yamamoto (Kuroshitsuji): Momo Adachi

Mei Nagano (Ore Monogatari!!): Sae Kashiwagi

Mackenyu (Chihayafuru): Kazuya "Tōji" Tōjigamori

Kei Inoo: Kairi

Momo è una bellissima ragazza che per una particolarità della sua pelle si abbronza facilmente, ciò la fa sembrare una di quelle "gangaru" giapponesi di moda alla fine degli anni '90. Ma sotto un aspetto così aggressivo si nasconde una liceale fragile come tutte. Ad approfittare di ciò c'è la sua migliore amica Sae che non perde occasione di farle dispetti, a causa della sua grande invidia. E quando si parla di ragazzi.. i dispetti e le malignità sono ai massimi livelli. Riuscirà la dolce Ragazza Pesca a resistere alle angherie di Sae ed avere una "normale" vita sentimentale come tutte le ragazze della sua età?

Teaser Trailer

Haruka è un fratello maggiore schietto, ma gentile. Setoka è una sorella liceale che gli è molto vicina, e che è stata rifiutata dai ragazzi per cui aveva una cotta per ben 12 volte.

Un bel giorno, il segreto di Haruka viene svelato, proprio quando il primo amore di Setoka, Takane, torna a farsi vivo da lei. E' l'inizio di un'incredibile storia d'amore con un bel fratello o di un pericoloso triangolo?

Seirei no Moribito II Kanashiki Hakaishin - avventura, fantasy, storico - drama (marzo 2017)



Teaser Trailer

Quattro anni dopo la conclusione del suo viaggio con Chagum, Balsa è diventata una fuorileggge. Si nasconde nel regno di Rota, ma continua a fare la guardia del corpo. Un giorno la giovane salva una ragazzina, Asura, che sta per essere venduta a trafficanti di esseri umani, ed è la sola sopravvissuta ad un massacro di qualche giorno prima.

Hokusai to Meshi saeareba - cucina, slice-of-life - drama (gennaio 2017) - cucina, slice-of-life - drama (gennaio 2017)

Curiosità:

Teaser Trailer 1



Teaser Trailer 2

Le vicende del manga si svolgono otto anni prima del precedente Hokusai to Meshi: Bun Yamada si trasferisce a Tokyo per andare al college, portando con sé il suo amato peluche di nome Hokusai. Bun ha un sacco di idee per delle nuove ricette, e nonostante le difficoltà è convinta che fino a quando avrà al suo fianco Hokusai e la sua amata cucina, ogni giorno sarà felice

Teaser Trailer

Asuka Takanashi è una donna di successo al lavoro, e tuttavia la sua ambizione massima è quella di sposarsi e diventare una casalinga. Dopo la rottura col fidanzato di lunga data, deciso a portare avanti anch'egli la carriera, Asuka incontra Ryu Nanami, famoso presentatore della PTV: i due vanno d'accordo, ma l'ultima cosa che lui desidera è proprio... sposarsi! Con due obiettivi di vita così contrapposti, forse la coppia farebbe meglio a lasciarsi, ma...





