Your Name: scopriamo i luoghi reali del film di Makoto Shinkai































Siete andati al cinema tra il 23 e il 25 gennaio? Vi è piaciuto Your Name. ? Sicuramente avrete notato - anche guardando un trailer - la bellezza dei fondali, del resto Makoto Shinkai è celebre per la cura dei luoghi nei suoi lungometraggi. Il regista torna ad ambientare buona parte della storia a Tokyo, ma non è stato ispirato solo dalle vedute della capitale nipponica, date uno sguardo alla immagini messe a confronto dai fan e scoprite quali altri luoghi vengono omaggiati.Su tutti spicca la scala del Santuario Shintoista di Suga a Tokyo, che ormai è diventata un celebre luogo di pellegrinaggio otaku, per intenderci meglio, si tratta della scala presente sulla locandina del film, la troverete qui sotto tra le varie immagini.NTT Docomo Buiding Yoyogi, Tokyo Shinjuku, ma vista dalla stazione di Shinanomachi della linea Chuo.Sempre Tokyo Shinjuku, nei pressi della stazione di Shinanomachi della linea Chuo.NISHI 5 minuti a piedi dalla stazione Nishi Shinjuku della Linea Marunochi.“Il Giardino delle Parole” nella realtà è il ristorante "Cafè Boheme" , il nome del ristorante è un chiaro omaggio al precedente omonimo film di Shinkai. Il ristorante è collocato vicino al Parco di Shinjuku Gyoen, a circa 5 minuti a piedi dalla stazione di Shinjuku Gyoen Mae della linea della metro Marunouchi.Vista dal passaggio sopraelevato pedonale nei pressi della stazione di Shinjiku sud da sue lati della strada:Shinjiku Kabukicho Yunika Building, Kabukicho, Tokyo.Starbucks di Shibuiya.Stazione di Yotsuya.Santuario Shintoista di Suga, tranquillo quartiere a dieci minuti dalla fermata della metro Yotsuya Sanchome, della linea Maronouchi.Il sito ha postato questo interessante video girato sulle tracce del film: