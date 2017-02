Il timido, secchione e senza amici, Izuku Midorya è un quattordicenne che ha sempre sofferto la mancanza del “quirk”, il super potere che si manifesta fin dall’infanzia: per questo, in una società in cui la maggioranza della popolazione lo possiede, si sente un emarginato. La sua vita cambia quando incontra il suo idolo, All Might , l’eroe a servizio delle persone in difficoltà. Riuscirà con il suo aiuto, a entrare nell’istituto Yuei, il prestigioso liceo per supereroi?Nella seconda serie si racconta del festival sportivo dell'Accademia Yuunei, un evento annuale trasmesso in tutto il Giappone. Gli studenti di ogni classe si sfidano in diverse prove, mostrando le loro capacità ed avendo così la possibilità di rientrare nella categoria di Eroi Professionisti.