Trama: La storia ruota attorno a Masamune, un ragazzo delle scuole superiori autore di light novel. La sorella minore si chiama Sagiri, ed è da ormai un anno che rimane sempre chiusa nella sua stanza. Quando ha fame, pestando i piedi sul pavimento, costringe il fratello a portarle da mangiare. Masamune vorrebbe che lei uscisse fuori,per vivere insieme come una famiglia normale. L'illustratore delle light novel che sta scrivendo Masamune utilizza lo pseudonimo “EroManga Sensei”, è molto affidabile e realizza disegni veramente perversi. Masamune non lo aveva mai incontrato prima e se lo è sempre immaginato come un disgustoso e pervertito otaku. Tuttavia scopre poi la verità... EroManga Sensei non è altri che sua sorella minore! Come se non bastasse, a complicare ulteriormente la situazione, entra in scena una bellissima ragazza autrice di uno shōjo di successo e che diventa loro rivale.

Muramasa Senjyu, scrittrice molto esperta, anche se più giovane di Masamune; lavorano per lo stesso editore. Doppiata da , scrittrice molto esperta, anche se più giovane di Masamune; lavorano per lo stesso editore. Doppiata da Saori Oonishi Eriri Spencer Sawamura di Saekano

Il sito ufficiale dell'adattamento animato della light noveldi Tsukasa Fushimi , stesso autore di OreImo , ha pubblicato in streaming prima un video promozionale e successivamente un trailer della serie in uscita questo aprile. La voce narrante del promo è lo stesso protagonista, Masamune Izumi, che descrive la propria famiglia come composta solo da lui e la sorellastra minore, una hikikomori che vive chiusa nella propria stanza. Ad un certo punto lei, inaspettatamente, apre la porta e dice: "Da quanto tempo, fratellone...".Al termine di entrambi i video, il protagonista la chiama EroManga Sensei, ma lei, imbarazzata, sostiene di non conoscere nessuno che si chiami in quel modo.Il regista dell'anime, Ryohei Takeshita , ha rivelato sul proprio account Twitter ufficiale che la serie è ancora in fase di reclutazione di un direttore delle animazioni e degli animatori chiave. Sul sito ufficiale invece è stata caricata una key visual che mostra l'aspetto dei personaggi.sui canali giapponesi Tokyo MX, BS11, Tochigi TV, GTV, MBS e TV Aichi.è doppiato da Yoshitsugu Matsuoka Kirito di Sword Art Online ) mentre Akane Fujita Yuzuka Hanami di Mahō Shōjo Nante Moōiidesukara ) è la doppiatrice della sorella,Gli altri personaggi della serie di cui abbiamo un'anticipazione sono: Ryohei Takeshita (direttore capo delle animazioni di Gekkan Sh ō jo Nozaki-kun ) e Tatsuya Takahashi Pandora in the Crimson Shell -Ghost Urn- ) sono rispettivamente il regosta e il supervisore della sceneggiatura. Hiroyuki Oda (pseudonimo di Hiro Kanzaki ) è il character designer. Il progetto è prodotto da Shinichiro Kashiwada, tramite le società Aniplex L'autore originale della light novel, Tsukasa Fushimi, ha iniziato a scrivere questa nuova serie nel 2013, dopo aver terminato la serie di successo Ore no Imoto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai (abbreviata in OreImo), anch'essa trasposta in anime . Hiro Kanzaki, oltre a curare il charachter design dei personaggi, è anche l'illustratore originale sia si OreImo che di EroManga Sensei.