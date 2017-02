pubblica su Facebook una miseriosa sigla, sicuramente un annuncio in codice: "". I commenti sottostanti si sprecano, eccone alcuni:-"Spero che sia quello che penso!"-"Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ?"-"E' un messaggio in codice per dirci che stanno finalmente arrivando le versioni bluray di dragon ball?"-"I film di Dragon Ball?"-"Basta leggere DB per capire tutto"-"Dragon Ball Movie HD + Dragon Ball Z Movie e TV Special HD + Dragon Ball GT TV Special HD!?"-"Se sono i film, inserirete anche il doppiaggio senza censure della Dynamic pubblicato in VHS negli anni '90?"-"Il vostro codice fiscale?"-"Mamma mia spero magari in bluray chissà sarebbe figooooo"-"Che palle, pubblicate da anni le stesse cose e lasciate indietro annunci di secoli..."-"Tv super HD"Di seguito, invece, la considerazione degli amici di Dragon Ball Team Saiyajin -"Il gioco di parole sembra a prima vista evidente:. La Yamato Video si prepara a distribuire in formato home video i film delle serie di Dragon Ball e Dragon Ball Z al fianco degli special televisivi di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT? [...]"... se tale ipotesi dovesse effettivamente rivelarsi corretta, in quale formato verrebbero pubblicati i film? Nel post si parla di HD, una definizione generalmente associata al formato DVD. Tuttavia torna alla mente quando nel 2015, sotto il commento di un utente sulla pagina sua Facebook, Yamato Video affermò di essere in attesa di un "ok" per la pubblicazione in Blu-Ray dei movie...E se non si trattasse nient'altro che di una semplice rimasterizzazione o del ritorno del formato DVD delle precedenti uscite DeAgostini? Non possiamo che attendere aggiornamenti in merito".