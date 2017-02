Shaman King: rifiutata l'offerta per un adattamento anime

"Veramente è arrivata un'offerta per un remake e ne abbiamo discusso seriamente ma, visto che non si potevano utilizzare i doppiatori e la colonna sonora originale, ho dovuto rifiutare. Spero ci possa essere un'altra occasione."

Trama: Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.

L'autore di Shaman King Hiroyuki Takei , rispondendo ad un suo fan su Twitter ha rivelato di aver ricevuto un'offerta che riguardava una nuova trasposizione anime di Shaman King Nello stesso tweet lo stesso mangaka ha però subito raffreddato le speranze dei fan ammettendo di aver rifiutato l'offerta perchè non è possibile riutilizzare i doppiatori originali dei personaggi e la colonna sonora del primo adattamento.Il tweet recita queste parole:fu serializzato sul settimanale Shonen Jump per un totale di 300 capitoli, dal 1998 al 2004. Successivamente è stato riunito in 32 tankobon.Il primo adattamento televisivo invece è stato prodotto da XEBEC da luglio 2001 a settembre 2002 ed è composto da 64 episodi.