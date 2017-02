Mentre lo scontro tra Rufy e Lucci prosegue, la distruzione di Enies Lobby ha inizio. I carpentieri della Galley-La ed i componenti della Franky Family lasciano l'isola, mentre i pirati di Cappello di Paglia tentano di crearsi una via d'uscita. Il ragazzo di gomma, incoraggiato da Usop sconfigge Lucci utilizzando il Gear Second, e gli ufficiali della Marina giunti sulle navi dal quartier generale, concentrano i loro sforzi per fermare il resto della ciurma. Quando questi ultimi sembrano non avere più via di scampo, giunge in loro soccorso la Going Merry, che ha raggiunto da sola Enies Lobby. Allontanatisi dall'isola giudiziaria, i pirati si rendono conto che la loro nave sta cadendo a pezzi e decidono, a malincuore, di dirle addio con un funerale Vichingo.

Eiichirō Oda Opera realizzata da:

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 4.99