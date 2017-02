Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 13 e il 19 febbraio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Esordio diretto al primo posto per Dungeon Food di Ryoko Kui, sempre più apprezzato in patria (e speriamo, col tempo, anche da noi) che si prende ora la vetta dopo averla solo sfiorata in passato. Si appoggia al secondo posto One Piece seguito da Terra Formars che è alla soglia del 20° numero.



Varie, le nuove uscite della settimana. Ci sono gli ormai consueti Ace of Diamond Act II, Major 2nd, Noragami, e anche Eppur... la città si muove di Masakazu Ishiguro che conclude la sua storia con il sedicesimo volume.