E' da qualche giorno che gira la notizia di un fantomatico cast per l'annunciato live-action su Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco , progetto che, ricordiamo, fa parte dei tre anticipati dallo stesso Kozo Morishita , presidente della Toei Animation , allo scorso: gli altri due sono una nuova produzione in computer grafica e l'anime di Saintia Sho Dunque, l'idea di un live-action sui santi di Atena dovrebbe essere concreta, tuttavia il cast che sta facendo il giro del globo in questi giorni, e lo studio cinematografico coinvolto, nientemeno che la(Il Signore degli Anelli, lo Hobbit)di, pare siano una bufala.La smentita arriva dal sito brasiliano CavZodiaco.com.br , da sempre fonte attendibile e in prima linea per le novità sul mondo dei Cavalieri, che per primo aveva segnalato le info sulla scheda di IMDb (da cui tutto è partito). Ecco cosa scrive Os Cavaleiros do Zodíaco:"Dopo la nota divulgata ieri, con le prime possibili informazioni sul film live-action de I Cavalieri dello Zodiaco, progetto citato dal presidente della Toei Animation, Kozo Morishita, durante la sua visita in Brasile a fine dello scorso anno, abbiamo contattato via e-mail la società neozelandese WingNuts Film, indicata su IMDb come produttrice della pellicola, e chiesto se le informazioni pubblicate sulla scheda del sito fossero vere. La risposta, ricevuta nel tardo pomeriggio, afferma che".CavZodiaco.com.br posta uno screen con la e-mail e un commento a riguardo:"Il sito IMDb funziona come Wikipedia, una sorta di database mondiale dei film, chiunque può aggiungere e modificare le informazioni, anche in mala fede".