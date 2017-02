La storia vede protagonista il giovane Makoto che ottiene dei superpoteri in seguito a un esperimento di manipolazione genetica. Insieme ad altri ragazzini nella sua condizione viene arruolato nei "Future Avengers" e allenato come eroe sotto la tutela di Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor e Wasp.

(ovverosia) non tralascia di certo l'interessante mercato giapponese e annuncia ora una nuova serie animata , rivolta al giovane pubblico maschile, intitolatache sarà lanciata in estate sul canale satellitare Dlife.Prima ancora, in aprile, inizierà una versione manga disegnata da Teruaki Mizuno sulla rivista Coro Coro Comics Special dellaNon sono poche le contaminazioni tra gli eroi del fumetto americano(e) e il mondo degli anime e manga. Tra le più recenti produzioni sui Vendicatori troviamo la serie per il giovane pubblico Disk Wars: Avengers e gli OVA Avengers Confidential: Black Widow & Punisher . Ma sono vari gli esempi possibili a partire dall' Iron Man animato da, passando per il Bat Man di Kia Asamiya fino allo storico live action in stile tokusatsu su Spider Man