Il regista intende l’anime come terzo ed ultimo atto del suo più ampio progetto "trilogia-Tōhoku"; la trilogia ha come ambientazione proprio il nord-est del Gippone, il tristemente noto Tōhoku, colpito da terremoto e tsunami nel 2011. Hakubo in particolare segue le vicende di ragazzi della città di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, sopravvissuti al terremoto e tsunami del 11 marzo 2011. "Uno stile di vita che potrebbe essere di chiunque, vissuto da una ragazza che potrebbe essere ovunque. Una vita che potrebbe essere vissuta ovunque. Un amore che potrebbe essere ovunque.”

Invece i precedenti anime: Blossom Wake Up, Girls! , erano rispettivamente ambientati nelle città di Otsuchi (prefettura di Iwate) e Sendai (prefettura di Miyagi).Yamamoto ha dichiarato di aver pensato, per la prima volta, al concept di questo progetto già 20 anni fa, quando era all’università; poi però l’aveva accantonato, ma gli è rivenuto alla mente nel sforzarsi di concepire un anime che potesse raccontare Fukushima rendendole il giusto tributo.I contributori al crowdfunding verranno premiati, a seconda dell’ammontare della donazione, con: un messaggio di ringraziamento del regista; la novel originale autografata da Yamamoto; aggiornamenti sullo stadio di progressione dell’anime via email; inviti per la proiezione in anteprima; pass per l’evento speciale in cui saranno presenti i doppiatori; notizie in anteprima sul casting dei doppiatori; una cena con Yamamoto e lo staff di produzione; un bus-tour di Iwaki, guidato da Yamamoto e dalla doppiatrice Kaori Fukuhara , denominata "project cheerleader"; oltre alla possibilità di scegliere il nome di un personaggio.