Non è mai troppo tardi per diventare l'eroe di cui il mondo ha bisogno o, almeno, queste sono le premesse di To Be Hero , la commedia animata trasforma un bellissimo padre single in uno sbracato uomo di mezza età con la missione di salvare il pianeta. Bellissimo, superficiale, pessimo padre divorziato che vive con la sua geniale figlia adolescente, Min, eccellente nello studio e nello sport, Ossan si guadagna da vivere come designer... di cessi. E proprio venendo aspirato da una breccia dimensionale nel cesso, un giorno, dopo aver tirato lo sciacquone, acquista i suoi superpoteri, ma anche l'aspetto di un trasandato uomo di mezza età in sovrappeso e il compito di salvare il mondo!