AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Primo amv

Secondo amv

Terzo amv

Quarto amv

ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DEL VIDEO. LEGGERE SOLO DOPO AVER VISTO IL VIDEO

Quinto amv

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Febbraio, come sempre, dura pochissimo e ci ritroviamo a marzo...vi sembra giusto?? x'D In questo mese mi sento davvero.. spossata..forse come al solito x'D .. e sì! Vorrei andare in letargo ma non si può! Mi conviene aspettare le belle giornate e la primavera. Intanto...marzo pazzerello con top 5 amv associata!! Vi piace l'idea???Questo primo video ci è stato consigliato da veon89 che ringrazio davvero tanto! È un video davvero particolare... l'animazione utilizzata sembra quasi in stile americano (forse lo è..perdonate il mio non sapere >.<) e la storia?! Davvero unica! Penso voglia rappresentare il percorso di ognuno di noi ricco di difficoltà, momenti di rallentando e incontri unici che magari arricchiscono noi stessi e chi ci sta attorno. Le base musicale è davvero "soft" e combinata alla perfezione con i "colori e i temi" trattati. Per il resto..non voglio dire altro..credo sia meglio lasciare a ognuno di voi la libertà di interpretare e sentire il video nel modo in cui meglio crede con le emozioni che riesce a scaturirne..Non credo di aver mai inserito questo amv in nessuna rubrica e l'avevo messo da parte da tanto tempo. Il "tema crossover" rende molto vario e interessante la visione del video. Anche qui, non me ne vogliate male, la base della canzone utilizzata (Crywolf - Never Be Like You) conferisce delle note di tristezza alla visione dell'amv come (più o meno) è successo nel video precedente. Ad alleggerire il tutto però, trovo sia la scelta delle immagini che riescono a coinvolgere lo spettatore sino alla fine del video. Insomma sensazioni davvero contrastanti fra loro.Questo amv è davvero una perla già per l'anime utilizzato nel montaggio. Il video è di tipo monotematico e l'anime scelto è.. Mahoutsukai no Yome ! Partiamo dal presupposto che sono di parte..adoro la storia di questo manga, i personaggi e tutto ciò ad esso collegato. Quindi, non appena questo mese sono usciti i primi ova..ho dovuto guardarli e ho dovuto inserire un amv in questa top 5! La base (Arrows To Athens - Used To Be) unita all'anime riesce a trasportarti in un mondo incantato e parallelo, ricco di creature fantastiche e magie...ciò che non manca in "The ancient magus bride"Di questo link vi abbino anche quello con la traduzione italiana . Non è un vero e proprio amv ma forse...un anime\video musicale..ma ci racconta una storia e, a me, è piaciuto tanto e ci tenevo a farvi conoscere qualcosa di unico nel suo genere. Insomma! Cosa ci farà mai una ragazzina di 17 anni tutta sola in un modo distopico?! A coronare il tutto animazioni da brividi e colonna sonora da sogno per 6 minuti di pura magia e stupore..come andrà a finire?? Intanto..spero di avervi fatto conoscere anche qualcosa di nuovo nel suo genere anche se non propriamente amv! (quindi per i puristi degli amv..perdonate questa povera donna miscredente xD)Vi lascio qui di seguito la traduzione della lettera del papà alla piccola Rin anche se non so quanto possa essere precisa visto che era stata inserita in un commento nel video di YouTube:To RinFrom :DadThere was just so little time left after you were born.I don't know how much love I managed to pour into raising you after your mother died...But your smile kept me goingI would like to have come with you, but I couldn't.I wanted you to forget everything and move on... I knew you'd be alright.But you'll get lonely, and remember.I know you'll grow strong, and read this letter some day.I really wish we could have spent more time together. I'm sorry.You were so young back then, too young to understand what they meant. So let me repeat...My final words to you."Dad:"I could never find the right way to tell you.Have you noticed i've been gone?Cuz i left behind the home you made meBut i will carry it alongRin:"And it's a long way forwardSo trust in meI'll give them shelter like you've done for meAnd i knowI'm notAloneYou'll be watching over usUntil you're gone(Us:the girl and her bear)Dad:"When i'm older i know that i'll be silent beside youAnd the words wont be enoughAnd you will need to know it inside our facesAnd i will carry on for usRin:"And it's a long way forwardSo trust in meI'll give them shelter like you've done for meAnd i knowI'm notAloneYou'll be watching over usUntilYou're gone"Questo mese ammetto di aver inserito soltanto dei video dai toni un pochino tristi quindi, come sempre, per chidere nel modo migliore..l'ultimo video poteva essere soltanto stupido come questo x'D . Il flauto ipnotico parla da solo AhahahahAnche questo mese la nostra rubrica è andata! Grazie come sempre a tutti voi che mi seguite con affetto e allo staff di Animeclick per il loro incredibile lavoro! Vi aspetto come sempre il mese prossimo e su Tomodachi!!! kiss kiss! Vostra Mitsuki