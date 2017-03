Continuano le avventure del fumettista nippo-americano Kevin Yamagata che scoprendo un fumetto simile al suo in Giappone, entra a conoscenza di uno dei personaggi più antichi e misteriosi dell’umanità: Billy Bat. La morte del capo dell’impero Culkin segna l’inizio di molti cambiamenti per tutti i personaggi che si trovano sulla scia del pipistrello, a partire da Kevin Goodman. Come il giovane disegnatore pensa di essere riuscito ad arginare il disastro, cambiando la storia di Kurusu, Billy appare per avvertire che la Terra è in pericolo. Il manga di qualità per eccellenza di nuovo in Italia!

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 7.50