Zach Dean

(e sceneggiatore) Christopher McQuarrie

sta ancora lavorando sul film.

L'intenzione di Skydance, attualmente, è quella di avere una sceneggiatura completa di Star Blazers per il momento in cui McQuarrie avrà portato a termine il suo ultimo progetto, di cui è anche il regista, ovvero il sesto capitolo di Misssione Impossibile, annunciato in uscita nel 2018. Le riprese dell'adattamento live di Star Blazers inizierebbero una volta chiuso Mission Impossibile 6.

Quanto alla trama, il film dovrebbe seguire queste grandi linee: l’atmosfera terrestre è stata eliminata dell’attacco di una micidiale razza aliena. Gli umani sono costretti a nascondersi nel sottosuolo per sfuggire alle radiazioni, ma tempo un anno e anche sottoterra sarà tutto contaminato. I sopravvissuti riescono ad utilizzare a proprio vantaggio una tecnologia aliena, mandano così un piccolo equipaggio dall’altra parte dell’universo, per trovare un rimedio ed evitare l’estinzione.

David Ellison,della(Terminator Genesis,), torna a parlare , all'interno di un'intervista al sito Web,, della pellicola live action dedicata ache il gruppo ha annunciato ben quattro anni orsono.Ellison ha rivelato che(Legami di sangue) è stato assunto per scrivere la sceneggiatura di Star Blazers . Ha inoltre confermato che il regista), inizialmente scelto per scrivere anche la sceneggiaturaAncora nel 2014 la società riteneva di poter portare nelle sale proprio quest'anno ma ora l'orizzonte sembra decisamente cambiato anche se forse è meglio definito.lavora al progetto dal 2011, anno in cui acquisì i diritti per la trasposizione cinematografica di, nato dalle menti di Yoshinobu Nishizaki Leiji Matsumoto , meglio noto in Nord America e nel mondo con il titolo di Star Blazers. Nella produzione, almeno secondo gli annunci, era inizialmente coinvolto anche(il figlio adottivo di Yoshinobu Nishizaki, il defunto produttore della saga Yamato).L'annuncio, seppur un po' generico, è la conferma che qualcosa si sta muovendo fra la montagna di progetti live action ispirati a manga o storiche franchise che negli anni sono stati annunciati da major americane. Merito probabilmente anche dell'oramai imminente uscita dell'adattamento live di Ghost in The Shell , di cui tante volte abbiamo parlato, ed anche dell'atteso reboot cinematografico dedicato ai Power Rangers firmato dal sudafricano Dean istraelite.