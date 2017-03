Nell'universo Dragon Ball ci sono un sacco di trasformazioni, ma davvero tante. Dai cittadini agli eroi, tutti possono diventare più forti compiendo complicate trasformazioni. Per i Saiyan esistono i vari stadi del Super Saiyan. Goku è stato il prima a darne prova in Dragon Ball Z , e da allora anche Vegeta Gohan ne hanno acquisito la capacità.Ad oggi ci sono più di cinque trasformazioni Super Saiyan, e anche i fan faticano a tenere il passo: era facile quando c'era solo Goku che sconfiggeva Freezer , ma le cose diventano un po' più complicate quando arrivano i Super Saiyan God e i Super Saiyan Rage. Ma non c'è da preoccuparsi se ci si sente un po' smarriti... Perfino il suo creatore s'è dimenticato di qualche passaggio!In passato, Akira Toriyama ha ammesso di essersi dimenticato la trasformazione più potente di Goku. L'artista era stato intervistato su V-Jump a proposito delle sue abitudini lavorative, e gli era stato chiesto se si annotava storie e appunti. Ha risposto di no, e che infatti questa cosa gli si era ritorta contro."Non lo faccio, ecco perché dimentico delle cose" ha detto. "se non mi dimenticassi quelle idee, non dovrei pensarne delle altre. Avete presente il Super Saiyan 3? Me ne ero dimenticato, ed ero convinto che fosse il Super Saiyan 2, anche se sono opera mia".Guardando alle prime tre trasformazioni Super Saiyan è facile sentirsi un po' confusi. Le prime due sono molto simili, anche se la seconda possiede più ki. La terza è chiaramente diversa: ha più muscoli e i capelli danno al personaggio un'aria più selvaggia. Ma quando ce ne sono così tante fra cui scegliere non è affatto difficile immaginare Toriyama che se ne dimentica di tanto in tanto. Dragon Ball Super ha recentemente sfornato l'arco narrativo "Survival Universale".