Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 13 e il 19 marzo 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Ciclico avvicendamento nelle zone alte della classifica dove ora arriva Tokyo Ghoul:re alla prima posizione tenendo a debita distanza The Seven Deadly Sins e Chihaya Full.



Subito dopo abbiamo varie uscite Kodansha tra cui spicca Fairy Tail ora giunto al 60° volume. Sono comunque vari i generi tra cui spaziare con l'uscita di nuovi numeri per titoli quali P to JK, Golden Kamui, Dagashi Kashi e Koi wa Ameagari no You ni.