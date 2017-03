Cleanliness Boy Aoyama-kun

Aoyama è un bel liceale considerato un genio del calcio, punta del club di calcio maschile del liceo. Il suo stile di gioco è pulito... nel senso letterale del termine! Infatti per non sporcarsi non colpisce il pallone di testa, e nel caso debba fare una rimessa in gioco, la farà solo indossando un paio di guanti! Il manga sportivo/comico racconta le avventure di Aoyama, maniaco ossessivo dell'igiene, tra manager maniache dei Boys Love, compagne di classe yandere e compagni di squadra assolutamente bizzarri.

ID-0

Hina Logi II

Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii Desuka? Sukutte Moratte Ii Desuka?

(SukaSuka)

Sono passati cinquecento anni da quando l’umanità si è estinta a causa di esseri mostruosi conosciuti come “Bestie”. Anche nel cielo, dove le razze sopravvissute duellano tra di loro su delle isole fluttuanti, queste mostruosità minacciano di portare morte e distruzione. Solo un gruppo di giovani ragazze, le Leprechauns, possono brandire l’arma antica che può sconfiggere queste creature: Karyon. Nella vita di queste giovani ragazze, nella quale la certezza di morire in battaglia è sempre dietro l’angolo, entra una figura molto particolare: Willem, un giovane ragazzo che ha perso ogni cosa cinquecento anni fa, l’ultimo essere umano ancora in vita, risvegliato dopo essere stato ibernato per tutti questi secoli.

Inazuma Eleven Ares no Tenbin

Food Wars! Shokugeki no Soma - OAD 4

Kakegurui

L'istituto Hyakkaou è una prestigiosa scuola privata in cui gli studenti sono divisi in strati sociali. Su tutti domina il consiglio studentesco, che detta legge ai suoi studenti tramite scommesse e il gioco d'azzardo. Se vinci ti aspetta il paradiso, se perdi, l'inferno. Coloro che si occupano delle scommesse sono invidiati da tutti mentre i deboli subiscono le assurdità imposte dalla scuola. Un giorno arriva una nuova studentessa di nome Yumeko Jyabami.

Haikyuu!!! II (III) Film Compilation

Clockwork Planet

Il mondo è caduto in rovina migliaia di anni addietro, ma un misterioso uomo di nome "Y" lo ha "ricostruito" grazie a un complesso meccanismo di ingranaggi.

Al tempo in cui si svolge la storia, Naoto Miura è un allegro liceale con la passione per gli ingranaggi ma improvvisamente gli arriva in casa una scatola da cui esce una bella androide di nome RyuZU. Che ripercussioni avrà l'incontro di questi due sulle loro esistenze e sull'intera società?



Tsugumomo

Kazuya Kagami non esce mai senza il prezioso obi (la fusciacca di un kimono) che sua madre gli diede. Un bel giorno, una ragazza vestita col kimono gli appare davanti. Il nome di codesta fanciulla è Kiriha, e da quel momento inizia a vivere nella stanza di Kazuya.

Henkei Girls