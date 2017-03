Hatena Illusion: arriva un anime per la novel incompiuta di Tomohiro Matsu

La storia ruota attorno a Makoto Shiranui, un ragazzo che viaggia fino a Tokyo per diventare apprendista di Mamoru Hoshisato, un mago famoso in tutto il mondo. Dalla prima volta che ha visto uno show di Mamoru, condotto assieme alla moglie Maive, Makoto sogna di diventare un mago. La loro figlia, Kana (soprannominata Hatena), è amica di Makoto sin dall'infanzia e sebbene Tokyo sia sotto attacco di una bellissima ladra, il ragazzo sa di poter stare tranquillo finché Hatena è al suo fianco. Quando arriva alla residenza degli Hoshisato, una casa stregata, il maggiordomo Jeeves e la cameriera Emma lo accolgono con calore. Il ragazzo si riunisce così con Hatena ma i due, adesso, non vanno per nulla d'accordo...

Nella giornata di sabato, allo stand del servizio di streaming cineseall', è stato annunciato un adattamento animato per la serie di light novel Hatena Illusion , opera dello scrittore Tomohiro Matsu scomparso lo scorso maggio.La serie di novel ha fatto il suo debutto nel novembre 2014, con illustrazioni di Kentaro Yabuki . L'ultimo volume pubblicato prima della prematura morte dell'autore è il quarto, messo in commercio nel novembre 2015 daYabuki aveva precedentemente collaborato con Matsu, disegnando l'adattamento in manga di una precedente light novel di quest'ultimo, Mayoi Neko Overrun! . Un'altra popolare saga di LN scritta da Matsu è Papa no Iu Koto o Kikinasai!, che, come Mayoi Neko Overrun! , ha ottenuto una versione anime