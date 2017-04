Elisabetta Cifone nasce il 18 marzo 1992 a Medicina (Bo). Da piccola non ha un buon rapporto col disegno, il primo approccio avviene in terza elementare, mirato più a disegnare vestiti per le bambole che personaggi. Inizia a disegnare Ale&Cucca nel 2003 (quinta elementare) praticamente per gioco, pochi anni dopo legge per la prima volta un manga (per l'esattezza Dragonball), successivamente scopre il genere shoujo e da qui trasforma Ale&Cucca in una storia shoujo, disegnata volumi su volumi in quadernini A5. Frequenta il liceo scientifico -con una pessima media-, abbandona al quarto anno e si dedica alla pasticceria, frequentando un corso professionale di un anno, successivamente lavora in una pasticceria (continuando comunque a portare avanti il suo fumetto). Nel 2013 scopre su internet la vastità di autori italiani in stile manga e decide di postare le proprie tavole, che vengono accolte con inaspettato successo. Decide quindi di ridisegnare Ale&Cucca in maniera professionale e proporla alle case editrici mirate al manga italiano, che stavano nascendo proprio in quegli anni. Nel 2014 si propone alla casa editrice Mangasenpai, con la quale pubblica nel 2015 "Ale&Cucca-volume 0", una sorta di volume introduttivo alla storia. Successivamente passa alla casa editrice Kasaobake, con la quale attualmente ha pubblicato Ale&Cucca volume 1 (contenente anche il vecchio volume 0), 2 e 3.

La preadolescenza è un cammino difficile e pieno di ostacoli da superare: si è in quel limbo tra l’essere bambini e il diventare grandi, tra l’ingenuità e la voglia di fare nuove esperienze.

Ale & Cucca è uno spaccato sulla contemporaneità dei ragazzini di oggi, fatto di social network, selfie, sigarette elettroniche, cellulari e vestiti alla moda, ma anche di dolci sentimenti come solo quelli vissuti alla loro età possono essere. Una realtà che ci circonda, raccontata senza peli sulla lingua attraverso gli occhi delle due giovani protagoniste.

Intervista all'autrice:

Pubertà, adolescenza o semplicemente crescita. Essere dei ragazzini è terribilmente difficile, si è in quel periodo dove non si è né bambini né adulti e la nostra personalità si forma tra piccole vittorie ed errori che sembrano irrimediabili. Forse crescendo ci dimentichiamo di quel che eravamo e non riusciamo più a capire quelle problematiche che appartengono ad epoche ormai lontane, tendiamo a sottovalutare tutto quello che ormai non ci riguarda. Prima di leggere e giudicare questo fumetto quindi vi consiglio di tornare a quel periodo in cui tutto sembrava una questione di vita e morte, dove l'amore aveva lo stesso sapore di una guerra e dove forse era più facile idealizzare tutto ciò che avevamo accanto.è decisamente uno dei fumetti japstyle più celebri di questi ultimi anni. L'opera di Elisabetta è una di quelle pochissime destinate a rimanervi impresse già dopo le prime tavole, uno shoujo decisamente atipico per quello che siamo abituati a vedere dalle opere italiane. Elemento che sottolinea il grande coraggio da parte della sua autrice, capace di cambiare le regole non scritte in un'editoria ancora acerba. Autolesionismo, alcol e tematiche sessuali sono presenti largamente nel fumetto, mostrandoci degli studenti delle medie in un'ottica diversa... o forse in un'ottica che molti di noi non vorremmo considerare. Difficile parlare di tutto questo senza mettere in mezzo le nostre esperienze personali, che possono riguardare quel che abbiamo vissuto o qualcosa che abbiamo anche solo sentito o visto per via di un conoscente, parente o amico. Una delle critiche che più comunemente viene mossa a quest'opera è proprio che certe tematiche vengono ritenute eccessive in un fumetto che ha come protagonisti dei ragazzini, ma pensare che certe cose siano fuori dal mondo sarebbe sottovalutare la realtà che viviamo ed il cambiamento dei nostri tempi.Elisabetta riesce con leggiadria a trattare un tema delicato, grazie a dei personaggi scritti magistralmente, pieni di quei difetti e di quella stupidaggine che è il perno centrale dell'età più delicata tra tutte. L'autrice è assolutamente da lodare per essersi cimentata in un cammino difficile e soprattutto per riuscire a gestire il tratto delicato tipico degli shoujo con una storia capace di darvi un forte pugno allo stomaco. Un fumetto che scorre nonostante tutto molto velocemente, la leggerezza dei protagonisti è capace di coinvolgere il lettore e farlo scorrere tra le pagine anche nei momenti più bruschi. Toccare il baratro per colpa di un amore finito male, sentirsi soli e non compresi da nessuno, le amicizie che finiscono o che si impregnano di finzione. Forse non sono dei temi che appartengono solo ai ragazzini.

Abbastanza, sono un po' spaventata! Ma è un vero onore per me partecipare!

Credo che il fumetto japstyle stia diventando una realtà concreta, sempre più apprezzata e difficile da ignorare anche dai più scettici. Nonostante sia ancora un prodotto di nicchia, sempre più artisti seguono questa corrente stilistica, così come sempre più pubblico se ne interessa. Essendo una realtà che qui in Italia esiste da pochi anni ha fatto davvero passi da gigante, e confido in un continuo miglioramento.Anni fa pensavo che l'essere pubblicati da una casa editrice fosse la meta di ogni artista, la realizzazione di un sogno, mentre ora mi rendo conto che è solo l'inizio! Ovviamente non appena vieni accettato provi una grande soddisfazione, significa che qualcuno ha visto del potenziale nel tuo lavoro; Lavorare con colleghi che condividono le tue stesse passioni è enormemente stimolante, e arricchisce di molto il tuo bagaglio culturale, inoltre una casa editrice ti offre maggiore sponsorizzazione e distribuzione. Come dicevo prima però, l'essere assunti in una casa editrice non è affatto la fine di tutti i problemi, anzi! Da quel momento sai che chi ti legge si aspetterà sempre un certo livello da te, devi rimboccarti le maniche il doppio, perché l'ultima parola sarà sempre quella del pubblico, alla fine dei conti sono loro che indirettamente hanno tra le mani la tua carriera!Purtroppo è risaputo che in Italia il fumetto (di qualsiasi genere esso sia) è un prodotto di nicchia, così come quasi tutte le forme d'arte. Devo dire però che sono molto contenta di come negli ultimi anni alcune case editrici si stiano aprendo a nuovi stili (come ad esempio al fumetto japstyle), sarebbe bello se questa ventata di novità portasse nuove persone ad apprezzare i fumetti nostrani.Diciamo che lo vedo molto confuso, cosa abbastanza normale quando si tratta di novità. Ci sono molti lettori che apprezzano tantissimo quello che facciamo, ci sostengono e ci pubblicizzano, vedono nei nostri prodotti qualcosa di valido e meritevole di attenzioni. Allo stesso modo tanti sono più chiusi e tradizionalisti, e faticano ad approcciarsi a questa corrente. Molte persone in realtà semplicemente non sanno, tante volte, per esempio alle fiere, alla frase "li abbiamo fatti noi" rimangono stupite e affascinate, e decidono di acquistare i nostri volumi, anche se fino a due minuti prima non l'avrebbero fatto.Ok, è sempre abbastanza complesso da spiegare! Ale&Cucca nasce nell'estate del 2003, ero in quinta elementare e osservavo le mie sorelline litigare in cortile, per dimostrargli quanto fossero stupide e prive di spessore le loro discussioni decisi di riprodurle a mo' di vignettine e fargliele leggere. All'epoca non ero una grande lettrice di fumetti, il mio bagaglio culturale si fermava ai Topolino che avevo in casa. Solo un anno dopo, quando comprai il mio primissimo manga (ovvero Dragonball), e successivamente i miei primi shoujo, cominciai a disegnare Ale&Cucca come un vero e proprio fumetto. Quando la storia è cominciata le protagoniste avevano due anni, e ho continuato a disegnarle per ben 15 anni, facendole crescere assieme a me, affiancandogli numerosi personaggi secondari e vari intrecci amorosi! I tratti di trama più accattivanti e per certi versi "scomodi" di Ale&Cucca che si conoscono ora però, sono stati aggiunti solo successivamente, quando ho deciso nel 2014 di ridisegnare la storia in maniera professionale e proporla a una casa editrice.Oserei dire...incredibile. Sono sempre stata demolita da genitori e conoscenti in merito al lavorare come fumettista, e io stessa non ci ho mai creduto molto, pensavo che avrei fatto un lavoro qualsiasi continuando nel tempo libero a disegnare la mia storia, così come facevo quando andavo a scuola. Attualmente vivo ogni giorno pensando "oddio, ma sta succedendo davvero?", come se il tempo si fosse fermato, come se fossi in un livello bonus di un videogame (?), o ancora meglio, su una macchina in corsa: vivo costantemente con la paura di finire la benzina, ma non ho nessuna intenzione di scendere! Dovessi schiantarmi non avrei rimpianti, avrei vissuto il miglior folle viaggio della mia vita.E' immenso. E non immenso in fatto numerico, ma in fatto di cuore. Quando ho postato la prima volta le mie tavole online ero terrorizzata, dopotutto si trattava di una storia lunghissima e sconclusionata, disegnata a matita su quaderni a quadretti, tutto fuorché professionale, mentre vedevo brulicare su internet tavole fatte con una tecnica encomiabile. Eppure, oltre ogni aspettativa, nel giro di pochi mesi il mio pubblico è aumentato, diventando un vero e proprio fandom: adoravano la storia, i personaggi, li shippavano tra loro, desideravano leggere il seguito e via dicendo. Quando dico che il mio fandom è immenso intendo proprio questo, il fatto che siano così incredibilmente calorosi, affezionati, e non nascondo che soprattutto grazie a loro ho ritrovato la speranza di credere in qualcosa, dopo tanto tempo. Mi hanno dato e mi danno ogni giorno la forza di uscire dal mio guscio (che è ancora molto grosso e spinato, ma con qualche crepa!), e gli sono davvero grata per questo.Per quanto non sia neanche lontanamente una storia autobiografica, c'è moltissimo di mio. Sia per quanto riguarda le esperienze dei personaggi (riarrangiate da esperienze mie o di miei amici) sia per quanto riguarda i personaggi stessi, i loro gusti, caratteri e modi di comportarsi, ho distribuito in maniera equa a tutti quanti qualcosa di mio. Una cosa che mi viene detta spesso sul mio fumetto è che sia poco credibile nei fatti in relazione alle età, e anche su questo devo smentire, dato che come detto prima, sono basate su esperienze di vita vista o vissuta.Come tendo sempre a dire, Ale&Cucca è uno shoujo non convenzionale. Questo perchèé tratta di temi che è insolito vedere nei comuni shoujo (spesso anche per restrizioni da parte degli editori giapponesi stessi, che per fortuna qui in Italia ancora non abbiamo). Se siete stanchi del solito buonismo di cui sono impregnati quasi tutti gli shoujo e volete godere di un po' di sana cattiveria, sapete dove trovarla! Un altro punto di forza è sicuramente l'ambientazione italiana, le nostre vite di tutti i giorni e ciò a cui più siamo affezionati, "casa nostra", associata allo stile manga che tanto ci piace, ma che a volte nei manga ci tiene un po' "lontani" trattando storie di un paese che non è il nostro.Ultimo ma non per importanza, i personaggi. Come dicevo prima, disegno questa storia da ormai 15 anni, ho disegnato letteralmente la crescita dei personaggi, e questo mi ha permesso di affinare così tanto i loro tratti caratteriali da renderli unici, e allo stesso tempo da permettere a qualsiasi lettore (o quasi) di identificarsi e parteggiare per almeno uno di loro. E questo paradossalmente me l'ha fatto notare proprio il mio fandom, per me la formazione dei personaggi è stata così graduale e naturale da non farmene nemmeno accorgere!