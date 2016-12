Yugi Yami e Kaiba si sono scontrati molte volte nel corso del Tempo. Questa volta Yami Yugi, il cui spirito vive nel corpo del giovane Yugi Muto, e Kaiba si affronteranno in un duello che metterà alla prova l'orgoglio di ciascuno dei due e le rispettive esperienze.

Direttamente dal profilo Facebook dil'annuncio ufficiale sull'arrivo di Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions nei nostri cinema aRinnovando la loro fortunata collaborazione Dynit e Nexo Digital, hanno siglato un accordo con 4K Media Inc., consociata di Konami Digital Entertainment, la società che gestisce il marchio Yu-Gi-Oh! fuori dell’Asia, per distribuire nei cinema italiani il prossimo marzo, l’attesissimo "Yu-Gi-Oh! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS".Yu-Gi-Oh! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS presenta nuovi disegni e una nuovissima storia dal creatore originale del fenomeno globale, Kazuki Takahashi. Il suo racconto magistrale vede protagonisti i personaggi più amati dell’anime: Yugi Muto, Seto Kaiba e i loro fedeli amici Joey Wheeler, Tristan Taylor, Téa Gardner e Bakura per la 'la ri-YU-nione più attesa di sempre! Il film uscirà nelle sale italiane dal 10 al 12 marzo (elenco dei cinema a breve su www.nexodigital.it ).Riproponiamo di seguito il più recente trailer giapponese del film, in attesa di quello italiano: