Yuri!!! On Ice chiude con: See You Next Level, seconda serie anime in arrivo?

See You NEXT LEVEL





La storia ha come suo fulcro Yuuri Katsuki. 23Enne speranza del pattinaggio su ghiaccio giapponese reduce però da una cocente sconfitta in una competizione importante. Ritiratosi al paese natio nel Kyushu, vive dilaniato tra la volontà di rimettersi in gioco e il desiderio di ritirarsi. L'incombere di un nuovo Grand Prix è un punto di svolta ma è soprattutto l'incontro con altri due pattinatori russi a scuoterlo: Victor Nikiforov, cinque volte campione mondiale, che mostra presto un insolito interesse per Yuuri, e Yuri Plisetsky, giovane promessa di appena 15 anni, chiamato la “Fata di Russia” per la sua eleganza in pista ma che al di fuori si mostra arrogante e volgare come un

delinquente...







Il 12° nonché ultimo episodio della serie anime Yuri!!! on Ice , andato in onda in Giappone ieri, giovedì 21 dicembre, riportava in chiusura il seguente messaggio: "". Purtroppo al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni, cosa ci possiamo aspettare? Una nuova serie anime, un film?La prima seria ha debuttato il 6 ottobre ed è distribuita in streaming sottotitolata in italiano da. L'anime ha risosso notevole successo di pubblico ed annovera tra i fan anche numerosi pattinatori professionisti, per approfondire sul tema vi consigliamo due nostri speciali:Il progetto nasce dalla collaborazione tra il mangaka Mitsurou Kubo 3.3.7 Byooshi ) e la regista Sayo Yamamoto ( Michiko & Hatchin ) che già aveva diretto il cortometraggio animato "Endless Night", legato anch'esso al pattinaggio su ghiaccio, nell'ambito del progetto Japan Anima(tor)'s Exhibition. Ai due autori, che si incaricano rispettivamente del disegno dei personaggi e della regia/sceneggiatura, si affiancano Tadashi Hiramatsu ( Kiseiju ) per il character design nelle animazioni, Kenji Miyamoto per le figure del pattinaggio, Taro Umebayashi e Taku Matsushiba alle musiche con Keisuke Tominaga in produzione.Molto ricco il cast di doppiaggio a cominciare da Toshiyuki Toyonaga Hideyoshi Nagachika in Tokyo Ghoul ) come Yūri Katsuki; Junichi Suwabe Archer di Fate/Stay Night ) a interpretare Victor Nikifolov e Kouki Uchiyama (Raku in Nisekoi ) nel ruolo di Yuri Prisezki. A loro si aggiungono Jun Fukuyama Lelouch di Code Geass ) nella parte di Takeshi Nishigori, amico d'infanzia e compagno di allenamento di Yuuri, e diverse voci note nei ruoli degli altri partecipanti al alla competizione ovvero: