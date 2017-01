L'arrivo di Dragon Ball Super in Italia è stato salutato anche dal Corriere della Sera, con un articolo a firma di Renato Franco, e da, il TG di, dove la serie ha ripreso il suo storico posto nel lunch-time giornaliero.Entrambi i servizi, come segnala il forum tematico Dragon Ball Team Saiyajin , pubblicizzano l'evento televisivo, cercando ognuno a modo suo di ripercorrere la storia del cult animato. In particolare, l'articolo del Corriere della Sera, storico quotidiano italiano che non disdegna certo di allegare produzioni editoriali indirizzate ai fan dei "cartoni giapponesi" (attualmente, infatti, in associazione a La Gazzetta dello Sport e ail giornale sta riproponendo settimanalmente i DVD di UFO Robot Goldrake ), parte da Akira Toriyama, autore della fortunatissima saga, per provare a coprire in poche righe il successo trentennale di Dragon Ball , fulcro invece del servizio del TG di, rivolto principalmente a un pubblico giovane, lo stesso di, dove va in onda. Il servizio di Eleonora Rossi Castelli snocciola in poco più di un minuto traguardi e numeri da record della serie, dando appuntamento alla maratona tv di ieri:Più informativo, invece, il servizio delsudi Makoto Shinkai , definito l'erede di Hayao Miyazaki, che segnala l'uscita nei cinema italiani della pellicola, in America in lizza per gli Oscar: